Верховний лідер Моджтаба Хаменеї видав директиву про те, що запаси урану країни, збагаченого до рівня, майже придатного для виготовлення ядерної зброї, не повинні вивозитися за кордон.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в Ірані.

Це посилює позицію Тегерана щодо однієї з головних вимог США на мирних переговорах.

Наказ аятоли може ще більше розчарувати президента США Дональда Трампа та ускладнити переговори щодо завершення американо-ізраїльської війни проти Ірану.

У четвер Трамп заявив, що Сполучені Штати не дозволять Ірану зберегти запаси високозбагаченого урану.

– Ми його отримаємо. Він нам не потрібний, ми його не хочемо. Мабуть, після отримання ми його знищимо, але ми не дозволимо їм його мати, – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Ізраїльські чиновники повідомили Reuters, що Трамп запевнив Ізраїль: іранські запаси високозбагаченого урану, необхідного для виготовлення ядерної зброї, будуть вивезені з Ірану. Будь-яка мирна угода повинна містити відповідне положення.

Ізраїль, Сполучені Штати та інші західні держави давно звинувачують Іран у прагненні до отримання ядерної зброї, вказуючи, що Тегеран збагатив уран до 60%.

Цей рівень значно перевищує рівень, необхідний для цивільних потреб, і наближається до 90%, потрібних для зброї. Іран заперечує прагнення до ядерної зброї.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що не вважатиме війну завершеною, доки збагачений уран не буде вивезений з Ірану, Тегеран не припинить підтримку проксі-угруповань, а його потенціал балістичних ракет не буде ліквідовано.

– Директива Верховного лідера та консенсус всередині керівництва полягають у тому, що запаси збагаченого урану не повинні покидати країну, – сказав один із двох іранських джерел, які спілкувалися на умовах анонімності через чутливість питання.

За словами джерел, вищі іранські чиновники вважають, що вивезення матеріалу за кордон зробить країну більш вразливою до майбутніх ударів з боку США та Ізраїлю.

Хаменеї має вирішальне слово у найважливіших державних справах.

На прохання прокоментувати цей матеріал помічниця речника Білого дому Олівія Вейлс заявила:

– Президент Трамп чітко окреслив червоні лінії Сполучених Штатів і укладе лише таку угоду, яка ставить американський народ на перше місце.

Міністерство закордонних справ Ірану не відповіло на запит щодо коментаря.

Керівництво Ірану не довіряє США

У війні, що розпочалася після американо-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого, наразі діє хитке перемир’я.

Після тих ударів Іран завдав ударів по країнах Перської затоки, де розміщені американські військові бази, а між Ізраїлем і підтримуваною Іраном Хезболлою в Лівані розгорілися бої.

Однак великого прориву в мирних зусиллях не відбулося: американська морська блокада іранських портів і контроль Тегерана над Ормузькою протокою – ключовим маршрутом постачання нафти у світі – ускладнюють переговори за посередництва Пакистану.

Двоє старших іранських джерел повідомили, що в Ірані існує глибока підозра: пауза у бойових діях є тактичною оманою Вашингтона, покликаною створити відчуття безпеки перед відновленням авіаударів.

Головний іранський переговорник з питань миру Мохаммад Бакер Калібаф у середу заявив, що “очевидні та приховані дії ворога” свідчать про підготовку американцями нових атак.

Трамп у середу сказав, що США готові продовжити удари по Тегерану, якщо Іран не погодиться на мирну угоду, але натякнув, що Вашингтон може зачекати кілька днів, щоб “отримати правильні відповіді”.

За словами джерел, сторони почали скорочувати деякі розбіжності, однак глибші суперечності залишаються – зокрема щодо ядерної програми Тегерана, долі запасів збагаченого урану та вимоги Тегерана про визнання його права на збагачення.

Іранські чиновники неодноразово заявляли, що пріоритетом Тегерана є досягнення постійного припинення вогню та надійних гарантій того, що США та Ізраїль не завдаватимуть нових ударів.

Лише після таких гарантій, за їхніми словами, Іран буде готовий до детальних переговорів щодо своєї ядерної програми.

