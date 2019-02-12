У посольстві США в Україні заявили, що Росія вже чотири роки не дотримується Мінських домовленостей та продовжує розпалювати кризу на Донбасі.

За чотири роки, що минули з моменту підписання Росією Мінських угод, вона їх постійно не дотримується та продовжує розпалювати кризу, яку створила на Донбасі, повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

У посольстві додали, що Росії потрібно припинити посилювати гуманітарну, економічну та екологічну кризи.

Також від РФ вимагають негайного припинення вогню на Донбасі, відведення озброєння та військ та звільнення українських в’язнів.

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До слова, делегація РФ скликає засідання Радбезу ООН, аби обговорити ситуацію в Україні.