У Львівському еколого-натуралістичному центрі, де сьогодні відбулося свято бабака, чотирирічна бабачиха Маруся навіщувала, що весна настане через чотири тижні.

Самка бабака прокинулась рано і багато свистіла, повідомляє львівський сайт 032.ua.

За словами директор центру Ігоря Антаховича, це є ознакою ранньої і теплої весни.

Тобто, на весняне потепління на Львівщині слід очікувати у середині березня.

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Щоправда, подруга Марусі, з якою вони зазвичай віщують прихід весни, досі спить. Це пов’язано з нестабільною погодою восени, через яку тварини заснули в різний час.

Видання зазначає, що за останні 10 разів львівські бабаки вісім разів правильно гнозували погоду.

















В Україні весна буде рання – прогноз львівської бабачихи Марусі / 4 фотографии

Нагадаємо, що харківський бабак Тимко IIІ 2 лютого передбачив пізню весну і заморозки у березні.

Фото, відео: 032.ua