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День бабака: в Україні весна настане пізня

Харківський бабак Тимко IIІ передбачив для українців пізню весну і заморозки у березні.

День бабака: в Україні весна настане пізня

На біологічної станції Харківського національного університету ім. В. Каразіна розбудили бабака Тимка ІІІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Коли бабака розбудили, то він не побачив своєї тіні, а це значить, що весна настане пізня.

Читайте: Туман та ожеледиця: в Україні оголосили перший рівень небезпеки (КАРТА)

Співробітниця університету Надія Токарська пояснила, що в березні нас чекають заморозки. Тепла і сонячна погода прийде у квітні.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода в Україні у лютому. 

Фото: УНІАН.

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