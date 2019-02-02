Харківський бабак Тимко IIІ передбачив для українців пізню весну і заморозки у березні.
На біологічної станції Харківського національного університету ім. В. Каразіна розбудили бабака Тимка ІІІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Коли бабака розбудили, то він не побачив своєї тіні, а це значить, що весна настане пізня.
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Співробітниця університету Надія Токарська пояснила, що в березні нас чекають заморозки. Тепла і сонячна погода прийде у квітні.
Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода в Україні у лютому.
Фото: УНІАН.
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