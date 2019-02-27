ПАТ Укрзалізниця 12 лютого 2019 року повторно виставило на реалізацію кілька великих партій брухту чорних металів через систему ProZorro. Однак умови тендерів не зазнали змін у порівнянні з січневими аукціонами.

Про це повіомляє прес-служба Укрметалургпрому.

В січні 2019-го вони були визнані такими, що не відбулися через відсутність заявок від учасників ринку. Тоді ж об’єднання підприємств Укрметалургпром закликало Укрзалізницю переглянути умови продажу металобрухту.

Втім, зараз, як і тоді, в тендерній документації УЗ залишився пункт про відвантаження металобрухту на умовах EXW Склад продавця.

А це означає, що переможець аукціону повинен самостійно забезпечити вивезення сировини з майданчика Укрзалізниці, на якій буде здійснюватися навантаження, сортування, різання і т.д., але доступ на яку регулюється виключно самою УЗ.

Крім того, покупець буде самостійно нести відповідальність за подачу вагонів під навантаження і вивіз вагонів з території УЗ, що повністю контролюється самою Укрзалізницею і знаходиться поза реальною сфери впливу покупця.

При цьому, вартість навантажувальних робіт за умовами аукціону не визначена, тому продавець зможе встановити будь-яку ціну таких робіт. Крім цього, в документації так само відсутній перелік пунктів знаходження металобрухту.

Таким чином, за оцінками Укрметалургпрому, непрогнозовані витрати на логістику від фактичного місцезнаходження брухту до пункту призначення, а також невідома вартість навантажувальних робіт значно збільшать витрати покупця в середньому на 1000 – 1500 грн за тонну.

Тому важливо відзначити, що покупка сировини за непрозорими цінами для метпідприємств неприйнятна.

Особливо коли на зовнішніх експортних ринках загострюється конкуренція і посилюється протекціонізм в ряді країн, а українським сталеварам доводиться буквально відвойовувати своє місце на глобальному ринку.

Необхідно також сказати, що викликає подив і підхід до самого ціноутворення: фіксація вартості на піврічний період суперечить загальноприйнятій практиці, оскільки коливання ціни на світовому ринку брухту відбуваються щодня. До аналогічних змін схильна і ціна металобрухту в Україні. Такий підхід слід замінити на більш гнучкий, прив’язаний безпосередньо до ринку.

Виходячи з вищевикладеного, Укрметалургпром знову закликає Укрзалізницю переглянути умови продажу металобрухту через систему ProZorro.