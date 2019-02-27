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Укрзалізниця знову не врахувала позицію ринку щодо брухтових тендерів на ProZorro

ПАТ Укрзалізниця 12 лютого 2019 року повторно виставило на реалізацію кілька великих партій брухту чорних металів через систему ProZorro. Однак умови тендерів не зазнали змін у порівнянні з січневими аукціонами.

Укрзалізниця знову не врахувала позицію ринку щодо брухтових тендерів на ProZorro

Про це повіомляє прес-служба Укрметалургпрому.

В січні 2019-го вони були визнані такими, що не відбулися через відсутність заявок від учасників ринку. Тоді ж об’єднання підприємств Укрметалургпром закликало Укрзалізницю переглянути умови продажу металобрухту.

Втім, зараз, як і тоді, в тендерній документації УЗ залишився пункт про відвантаження металобрухту на умовах EXW Склад продавця.

А це означає, що переможець аукціону повинен самостійно забезпечити вивезення сировини з майданчика Укрзалізниці, на якій буде здійснюватися навантаження, сортування, різання і т.д., але доступ на яку регулюється виключно самою УЗ.

Крім того, покупець буде самостійно нести відповідальність за подачу вагонів під навантаження і вивіз вагонів з території УЗ, що повністю контролюється самою Укрзалізницею і знаходиться поза реальною сфери впливу покупця.

При цьому, вартість навантажувальних робіт за умовами аукціону не визначена, тому продавець зможе встановити будь-яку ціну таких робіт. Крім цього, в документації так само відсутній перелік пунктів знаходження металобрухту.

Таким чином, за оцінками Укрметалургпрому, непрогнозовані витрати на логістику від фактичного місцезнаходження брухту до пункту призначення, а також невідома вартість навантажувальних робіт значно збільшать витрати покупця в середньому на 1000 – 1500 грн за тонну.

Тому важливо відзначити, що покупка сировини за непрозорими цінами для метпідприємств неприйнятна.

Особливо коли на зовнішніх експортних ринках загострюється конкуренція і посилюється протекціонізм в ряді країн, а українським сталеварам доводиться буквально відвойовувати своє місце на глобальному ринку.

Читайте: Укрметалургпром закликає Укрзалізницю переглянути умови продажу металобрухту

Необхідно також сказати, що викликає подив і підхід до самого ціноутворення: фіксація вартості на піврічний період суперечить загальноприйнятій практиці, оскільки коливання ціни на світовому ринку брухту відбуваються щодня. До аналогічних змін схильна і ціна металобрухту в Україні. Такий підхід слід замінити на більш гнучкий, прив’язаний безпосередньо до ринку.

Виходячи з вищевикладеного, Укрметалургпром знову закликає Укрзалізницю переглянути умови продажу металобрухту через систему ProZorro.

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