ПАО Укрзализныця 12 февраля 2019 года повторно выставило на реализацию несколько крупных партии лома черных металлов через систему ProZorro. Однако условия тендеров не претерпели изменений по сравнению с январскими аукционами.

Об этом сообщает пресс-служба Укрметаллургпрома.

В январе 2019-го они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от участников рынка. Тогда же объединение предприятий Укрметаллургпром призывало Укрзализныцю пересмотреть условия продажи металлолома.

Впрочем, сейчас, как и тогда, в тендерной документации УЗ остался пункт об отгрузке металлолома на условиях EXW Склад продавца.

А это значит, что победитель аукциона должен самостоятельно обеспечить вывоз сырья с площадки Укрзализныци, на которой будет осуществляться погрузка, сортировка, порезки и т.д., но доступ на которую регулируется исключительно самой УЗ.

Кроме того, покупатель будет самостоятельно нести ответственность за подачу вагонов под погрузку и вывоз вагонов с территории УЗ, что полностью контролируется самой Укрзализныцей и находится вне реальной сферы влияния покупателя.

При этом, стоимость погрузочных работ условиями аукциона не определена, поэтому продавец сможет установить любую цену таких работ. Помимо этого, в документации все также отсутствует перечень пунктов нахождения металлолома.

Таким образом, по оценкам Укрметаллургпрома, непрогнозируемые расходы на логистику от фактического местонахождения лома к пункту назначения, а также неизвестная стоимость погрузочных работ значительно увеличат затраты покупателя в среднем на 1000 – 1500 грн за тонну.

Поэтому важно отметить, что покупка сырья по непрозрачным ценам для метпредприятий неприемлема.

Особенно когда на внешних экспортных рынках обостряется конкуренция и усиливается протекционизм в ряде стран, а украинским сталеварам приходится буквально отвоевывать свое место на глобальном рынке.

Необходимо также сказать, что вызывает удивление и подход к самому ценообразованию: фиксация стоимости на полугодовой период противоречит общепринятой практике, поскольку колебания цены на мировом рынке лома происходят ежедневно. Аналогичным изменениям подвержена и цена металлолома в Украине. Такой подход следует заменить на более гибкий, привязанный непосредственно к рынку.

Исходя из вышеизложенного, Укрметаллургпром вновь призывает Укрзализныцю пересмотреть условия продажи металлолома через систему ProZorro.