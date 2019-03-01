Аеропорт Маріуполя, закритий у 2014 році після початку російської агресії на Донбасі, зможе відновити роботу.

Президент Петро Порошенко доручив розглянути питання відновлення роботи аеропорту під час засідання Ради регіонального розвитку в Маріуполі.

– Доручаю начальнику Генштабу, міністрам оборони та інфраструктури, голові Донецької ОДА опрацювати питання запуску аеропорту міста Маріуполь, – написав Порошенко в Twitter.

Аеропорт Маріуполя закрили влітку 2014 року через військові дії на Донбасі.

Раніше Петро Порошенко заявив, що у березні після трирічної перерви буде відновлено регулярне авіасполучення з Ужгородом.

Фото: Петро Порошенко