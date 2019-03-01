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Факты / Украина

Порошенко приказал возобновить работу аэропорта в Мариуполе

Аэропорт Мариуполя, закрытый в 2014 году после начала российской агрессии на Донбассе, сможет возобновить работу.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко поручил рассмотреть вопрос возобновления работы аэропорта во время заседания Совета регионального развития в Мариуполе.

– Поручаю начальнику Генштаба, министрам обороны и инфраструктуры, председателю Донецкой ОГА проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь, – написал Порошенко в Twitter.

Аэропорт Мариуполя закрыли летом 2014 года из-за военных действий на Донбассе.

Ранее Петро Порошенко заявил, что в марте  после трехлетнего перерыва будет восстановлено регулярное авиасообщение с Ужгородом.

Фото: Петро Порошенко

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