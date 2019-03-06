З шахрайством ми зустрічаємося кожного дня у різних сферах обслуговування, тому Факти ICTV розповідають, якими махінаціями користуються таксисти.
У Києві частішають випадки шахрайства у сфері обслуговування таксі.
Нещодавно таксист обманув 20 річну дівчину, яка замовила поїздку до вокзалу. Вартість послуги становила 50 грн, але дівчина розрахувалася купюрою у 200 грн. Таксист наче довго шукав решту, а коли дівчина вийшла з машини, натиснув на педаль газу і обрахував клієнтку.
– Таксисти – це такі собі тонкі психологи. Спершу вони придивляються до пасажира, щоб зрозуміти чи знімить він гвалт за відсутність решти, а потім уже вибирають, яку махінацію вчинять, – розповів експерт із транспортних питань В’ячеслав Коновалов.
Схеми, які використовують таксисти для махінації
- Найчастіше таксисти грабують нетверезих пасажирів. Якщо клієнт після гулянки викликає таксі, то на такий випадок уже є схема як обчистити клієнта. Таксисти вмикають обігрів у машині, щоб пасажир розслабився, а потім справа техніки.
– Таксист пропонує оплатити поїздку одразу, аргументує тим, що пасажир не тверезий. По приїзду до пункту призначення він знову починає вимагати гроші, кажучи, що досі не отримував оплату. Так зараховують собі 2 лічильника, – додав експерт.
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- Хибний виклик. Такою аферою займаються водії деяких мобільних додатків.
– Ви замовляєте машину – таксист приїжджає. Потім водій каже, що очікував на вас з іншого боку будинку і за затримку ви доплачуєте в середньому 40 грн, – зазначив В’ячеслав Коновалов.
В Україні 90% ринку послуг таксі працюють нелегально, тому довести, що вас ошукав таксист, практично неможливо. Водії поводяться так нахабно тому, що їхня компанія юридично не зареєстрована.
Як не стати жертвою таксистів
- Користуйтеся послугами таксі, які мають ліцензію. Це забезпечить вам чековий розрахунок за поїздку.
- Вимагайте чек за поїздку, бо в разі махінації , за чеком ви зможете домогтися компенсації.
Якщо ви оплачуєте поїздку готівкою, то очікуйте решту в машині. Обирайте перевірені служби таксі.
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