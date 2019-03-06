З шахрайством ми зустрічаємося кожного дня у різних сферах обслуговування, тому Факти ICTV розповідають, якими махінаціями користуються таксисти.

У Києві частішають випадки шахрайства у сфері обслуговування таксі.

Нещодавно таксист обманув 20 річну дівчину, яка замовила поїздку до вокзалу. Вартість послуги становила 50 грн, але дівчина розрахувалася купюрою у 200 грн. Таксист наче довго шукав решту, а коли дівчина вийшла з машини, натиснув на педаль газу і обрахував клієнтку.

– Таксисти – це такі собі тонкі психологи. Спершу вони придивляються до пасажира, щоб зрозуміти чи знімить він гвалт за відсутність решти, а потім уже вибирають, яку махінацію вчинять, – розповів експерт із транспортних питань В’ячеслав Коновалов.

Схеми, які використовують таксисти для махінації

Найчастіше таксисти грабують нетверезих пасажирів. Якщо клієнт після гулянки викликає таксі, то на такий випадок уже є схема як обчистити клієнта. Таксисти вмикають обігрів у машині, щоб пасажир розслабився, а потім справа техніки.

– Таксист пропонує оплатити поїздку одразу, аргументує тим, що пасажир не тверезий. По приїзду до пункту призначення він знову починає вимагати гроші, кажучи, що досі не отримував оплату. Так зараховують собі 2 лічильника, – додав експерт.

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Хибний виклик. Такою аферою займаються водії деяких мобільних додатків.

– Ви замовляєте машину – таксист приїжджає. Потім водій каже, що очікував на вас з іншого боку будинку і за затримку ви доплачуєте в середньому 40 грн, – зазначив В’ячеслав Коновалов.

В Україні 90% ринку послуг таксі працюють нелегально, тому довести, що вас ошукав таксист, практично неможливо. Водії поводяться так нахабно тому, що їхня компанія юридично не зареєстрована.

Як не стати жертвою таксистів

Користуйтеся послугами таксі, які мають ліцензію. Це забезпечить вам чековий розрахунок за поїздку.

Вимагайте чек за поїздку, бо в разі махінації , за чеком ви зможете домогтися компенсації.

Якщо ви оплачуєте поїздку готівкою, то очікуйте решту в машині. Обирайте перевірені служби таксі.

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