Росія збирається провести в окупованому Криму навчання, в яких візьмуть участь близько 10 тис. військових.
Росія готується провести на території окупованого Криму навчання, в яких візьмуть участь близько 10 тис. військових та 3 тис. одиниць озброєння, повідомляє Крим.Реалії.
Крім окупованого Криму, навчання планується провести в кількох областях РФ, Північному Кавказі та Вірменії.
Під час навчань окупанти планують провести стрільби з таких ракетних комплексів, як Бастіон, Іскандер-М, Бал.
Також на 20 полігонах будуть залучені реактивні системи залпового вогню і ствольної артилерії.
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До слова, у Конгресі США схвалили законопроект, який забороняє визнавати Крим частиною РФ.
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