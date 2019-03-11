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Росія готується до масштабних навчань в окупованому Криму

Росія збирається провести в окупованому Криму навчання, в яких візьмуть участь близько 10 тис. військових.

Росія готується до масштабних навчань в окупованому Криму

Росія готується провести на території окупованого Криму навчання, в яких візьмуть участь близько 10 тис. військових та 3 тис. одиниць озброєння, повідомляє Крим.Реалії.

Крім окупованого Криму, навчання планується провести в кількох областях РФ, Північному Кавказі та Вірменії.

Під час навчань окупанти планують провести стрільби з таких ракетних комплексів, як Бастіон, Іскандер-М, Бал.

Також на 20 полігонах будуть залучені реактивні системи залпового вогню і ствольної артилерії.

Читайте: Росія провела військові навчання в окупованому Криму

До слова, у Конгресі США схвалили законопроект, який забороняє визнавати Крим частиною РФ.

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