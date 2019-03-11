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Факты / Украина

Россия готовится к масштабным учениям в оккупированном Крыму

Россия собирается провести в оккупированном Крыму учения, в которых примут участие около 10 тыс. военнослужащих.

Россия готовится к масштабным учениям в оккупированном Крыму

Россия готовится провести на территории оккупированного Крыма учения, в которых примут участие около 10 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения, сообщает Крим.Реалії.

Кроме оккупированного Крыма, учения планируется провести в нескольких областях РФ, Северном Кавказе и Армении.

Во время учений оккупанты планируют провести стрельбы из таких ракетных комплексов, как Бастион, Искандер-М, Бал.

Также на 20 полигонах будут привлечены реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии.

Читайте: Россия провела военные учения в оккупированном Крыму

К слову, в Конгрессе США одобрили законопроект, который запрещает признавать Крым частью РФ.

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