Країни-власники ЗРК Patriot обговорять допомогу Україні наступного тижня

Країни, що володіють передовими зенітно-ракетними комплексами Patriot головні союзники України, зберуться наступного тижня для обговорення подальшого постачання ППО Києву.

ЗРК Patriot для України: що відомо

За словами президента США Дональда Трампа, Вашингтон надасть Україні певну кількість систем Patriot. Точна цифра наразі не розголошується. Як наголосив глава Білого дому, фінансування цього постачання візьме на себе Європейський Союз.

До ініціативи зі спільного фінансування систем Patriot виявили бажання долучитися Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди та Канада. Про це у понеділок заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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Patriot є однією з найефективніших у світі систем протиповітряної оборони, здатною знищувати як балістичні, так і крилаті ракети.

Їхній радар має дальність понад 150 км, а самі комплекси можуть одночасно уражати кілька цілей, що робить їх незамінними у захисті великих міських територій та критично важливої інфраструктури.

Окрім технічної переваги, постачання Patriot надсилає чіткий сигнал політичної підтримки з боку США та НАТО.

Це підсилює моральний дух українського суспільства та демонструє довгострокову відданість союзників справі захисту України.

Джерело : Sky News

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