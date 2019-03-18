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Другий підпал за день. На Хрещатику кинули вибухівку у магазин Roshen

У Києві невідомий кинув пакет з вибухівкою у магазин Roshen на Хрещатику. Через вибух ніхто не постраждав. Це уже друга пожежа у київських магазинах мережі за добу.

Другий підпал за день. На Хрещатику кинули вибухівку у магазин Roshen

18 березня близько 15.10 зловмисники кинули вибухівку під магазин мережі кондитерських виробів Roshen.

В наслідок цього загорілася вітрина, проте працівники магазину встигли оперативно погасити полум’я. За словами очевидців, вибухівку кинули в магазин Roshen, що на Хрещатику, 29.

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Другий підпал за день. На Хрещатику кинули вибухівку у магазин Roshen / 5 фотографий

На місце події приїхали працівники правоохоронних органів, які відмовилися коментувати подію.

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Це уже друга пожежа, яку влаштовують у різних магазинах мережі. У ніч на 18 березня загорівся магазин в Оболонському районі біля станції метро Героїв Дніпра.

З місця події вилучили речовину невідомого походження, її направили на проведення експертизи. За фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ.

Нагадаємо, корпорації Roshen закупила для бійців ЗСУ 430 новітніх снайперських гвинтівок.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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