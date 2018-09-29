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Путін навмисне блокував продаж Липецької фабрики – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, корпорація Рошен закрила в Липецьку (РФ) свою кондитерську фабрику.

– У мене був бізнес в Росії до війни. Але війна все змінила. І тепер я хочу, щоб всі почули: у Порошенка бізнесу в Росії немає і бути не може: ні аграрного, ні патокового, ніякого іншого, – заявив президент України Петро Порошенко, передає Інтерфакс-Україна. 

Порошенко розповів про закриття виробництва на Липецькій кондитерській фабриці.

– За наказом Путіна як актив Липецька кондитерська фабрика з перших днів агресії була заарештована. Для чого? Щоб її не можна було ні продати, ні передати. Це технологія. Він навмисне блокував її продаж, щоб дати українській опозиції підстави звинувачувати мене в наявності Липецької фабрики, – заявив президент України.

Він пояснив, що через це менеджмент Рошен прийняв соломонове рішення і закрив це підприємство.

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– І хто бажає, може поїхати до Липецька і перевірити: замки на воротах, звільнені тисячі людей і зупинка виробництва, яка, до речі, коштує $700 млн, – сказав Порошенко.

Глава держави також зазначив, що після анексії Криму Росія конфіскувала у нього Севастопольський морський завод.

– Де-факто його у мене немає. Але окупантам дарувати його ніхто не збирається. І я кожен раз маніфестую про це, вносячи його в електронну декларацію, – сказав він.

Раніше Факти ICTV писали, що Петро Порошенко продає свій суднобудівний завод Кузня на Рибальському.

Фото: УНІАН.

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