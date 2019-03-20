Глава компанії Євген Кравцов повідомив про намір Укрзалізниці створити “раду вантажовідправників”.

Укрзалізниця планує створити “раду вантажовідправників” для організації прозорого діалогу з бізнесом, повідомив глава компанії Євген Кравцов журналістам у Києві в середу.

– Для себе наступним кроком ми бачимо створення деякої “ради вантажовідправників”, в якій будуть представлені всі галузі, всі вантажовідправники, і ми зможемо на перманентному майданчику в регулярному режимі обговорювати всі проблеми, які ми маємо, і всі наші ініціативи, і все необхідності з боку бізнесу. Це може бути асоціація, громадська організація, що завгодно. Ми впевнені, що це дієвий механізм, – сказав глава компанії.

Кравцов підкреслив, що Укрзалізниця хоче створити платформу для відвертого діалогу, зазначивши, що такі організації як Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата є по суті лобістськими організаціями, в першу чергу для бізнесу, і не підходять для запланованого компанією формату спілкування.

За словами Кравцова, запланована “рада вантажовідправників” повинна декларувати готовність компанії йти на відкритий діалог з бізнесом, а також на певні компроміси.

Він також нагадав, що компанія, по суті, виконала всі зобов’язання зі свого боку щодо інвестицій в рухомий склад, взятих в 2017 році після попередньої індексації тарифів.

– Якщо говорити про вантажні перевезення, то сьогодні ми говоримо про 14,2%-ве підвищення тарифів з 1 квітня, яке зараз знаходиться в процесі обговорення. Далі ми готові до обговорення не механізму, а цифри, яка нам необхідна для реалізації програми капітальних інвестицій і для розвитку компанії. Механізми можуть бути абсолютно різними, – зазначив Євген Кравцов.

Він навів приклад, що якби Укрзалізниці вдалося досягти хоча б часткової компенсації збитковості пасажирських перевезень – це дозволило б додатково отримати близько 10 млрд грн. Що більше, ніж компанія розраховує отримати від індексації вантажних тарифів на цей рік.

Кравцов також заявив, що він очікує, що 22 березня Державна регуляторна служба підтримає індексацію тарифів на залізничні вантажоперевезення на 14,2% з 1 квітня поточного року.

За словами глави Укрзалізниці, до кінця року компанія планує отримати від автоіндексаціі тарифів близько 1,9 млрд грн додаткових доходів, а також близько 1 млрд грн від зближення класів залізничних вантажів.

– Ми категорично виступаємо за те, що позакласні вантажі повинні бути виключені як клас, – сказав Кравцов, додавши, що в даний час цей клас вантажів субсидує перевезення щебеню.

Надалі компанія планує також зближувати перший, другий і третій класи вантажів. Це торкнеться, насамперед, першого класу, як найбільш великого і працюючого зараз, на думку глави Укрзалізниці, із знижуючим коефіцієнтом.

Як повідомлялося, раніше оприлюднений фінплан Укрзалізниці на 2019 рік передбачав індексацію тарифів на перевезення пасажирів в межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%, а також індексацію тарифів на перевезення вантажів з підвищенням з 1 лютого на 16,5%, при тому, що подальший крок індексації складе по 2,5% з 1 травня, з 1 серпня і з 1 листопада 2019 року.

На даний момент компанія очікує індексації вантажних тарифів на 14,2% з 1 квітня 2019 року. В останній версії фінплану компанії дохід на 2019 рік заплановано в розмірі 112 млрд грн, чистий прибуток – в 4,5 млрд грн, капітальні інвестиції – 18 млрд грн.

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Компанія в 2019 році планує перевезти 331 млн тонн вантажів (зростання на 2,7% до факту 2018 роки) і 201 млн пасажирів (на 0,7% менше факту 2018 р).

Нагадаємо, що Державна регуляторна служба не підтримала індексацію АТ Укрзалізниця.