Перехід на літній час в 2019 році в Україні відбудеться в останню неділю березня. Українці переведуть стрілки годинника на одну годину вперед. А це означає, що спати будемо на годину менше. Щорічно українці переходять на літній час в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня.

У 2019 році перехід із зимового на літній час відбудеться в останню неділю березня, яка випадає на 31 число. За традицією, в ніч із суботи, 30 березня, на неділю, 31 березня, о третій годині ночі українці пересунуть стрілки годинника на годину вперед. Таким чином, у неділю, 31 березня, українцям доведеться спати на годину менше.

В цей же день відбудеться перший тур виборів президента України.

Читайте: В Україні можуть скасувати перехід на літній час – причина

Для довідки. Стрілки годинника переводять на літній і зимовий час, починаючи з 1981 року. Раніше вважалося, що Україна востаннє переведе годинники у 2012 році й залишиться у другому часовому поясі. Проте уряд не розглядав це питання.

Перехід на сезонний час проводиться більш ніж у ста країнах світу. Останньою країною, яка відмовилася від цього, стала Туреччина.

До речі, в Євросоюзі розповіли, коли можна очікувати на скасування переходу на літній і зимовий час.

