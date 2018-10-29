З 2019 року Євросоюз не зможе скасувати перехід на літній і зимовий час, бо не встигне дійти згоди з усіма сусідами.

Про це заявив міністр транспорту Австрії Норберт Гофер на неформальній зустрічі міністрів країн ЄС у Граці, повідомляє Der Standard.

За його словами, реальною датою для скасування літнього та зимового часу є 2021 рік.

– Якщо поставити за мету зробити це в 2019 році, як було запропоновано Єврокомісією, то це не підтримає більшість країн, – пояснив він.

Також Гофер наголосив, що необхідно домовитися з сусідами – щоб уся Центральна Європа лишалася в одному часовому поясі.

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Нагадаємо, раніше Євросоюз планував з 2019 року скасувати перехід на літній і зимовий час після опитування, у ході якого більше 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників.

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