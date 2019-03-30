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Факти / Україна

День тиші перед виборами 2019: поліція зафіксувала 159 порушень

У день тиші перед президентськими виборами до поліції вже надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства.

День тиші перед виборами 2019: поліція зафіксувала 159 порушень

У МВС повідомили, що у день тиші перед виборами 2019 було зафіксовано 159 заяв про порушення виборчого законодавства.

79 фактів пов’язані із незаконною агітацією, вісім – із підкупом виборців, два факти – хуліганство, один – погроза фізичною розправою та 69 інших фактів.

Як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, усі підрозділи МВС продовжують працювати у посиленому режимі. Під охороною Національної поліції перебуває 29 866 комісій.

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Крім того, для безпеки та порядку безпосередньо на виборчих дільницях залучено понад 39 тис. поліцейських.

До слова, з початку виборчого процесу Нацполіція зареєструвала 4891 повідомлення, пов’язане з порушенням виборчого законодавства. За цими фактами розпочато 250 кримінальних проваджень та складено 655 адміністративних протоколів.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на кожній виборчій дільниці будуть два поліцейських та рятувальник.

Джерело: МВС

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