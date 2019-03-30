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Факты / Украина

День тишины перед выборами 2019: полиция зафиксировала 159 нарушений

В день тишины перед президентскими выборами в полицию уже поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

День тишины перед выборами 2019: полиция зафиксировала 159 нарушений

В МВД сообщили, что в день тишины перед выборами 2019 было зафиксировано 159 заявлений о нарушении избирательного законодательства.

79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь – с подкупом избирателей, два факта – хулиганство, один – угроза физической расправой и 69 других фактов.

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме. Под охраной Национальной полиции находится 29 866 комиссий.

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Кроме того, для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 тыс. полицейских.

К слову, с начала избирательного процесса Нацполиция зарегистрировала 4891 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства. По этим фактам начато 250 уголовных производств и составлено 655 административных протоколов.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на каждом избирательном участке будут два полицейских и спасатель.

Источник: МВД

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