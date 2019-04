Володимир Кличко запропонував кандидатам у президенти Володимиру Зеленському та Петру Порошенку здати аналізи в міжнародній організації The Voluntary Anti-Doping Association.

На прохання українського боксера фахівці організації VADA погодилися провести аналізи і днями приїдуть до Києва. Про це повідомив Володимир Кличко.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?! Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe

Президент України Петро Порошенко погодився пройти допінг-проби в антидопінговому агентстві.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Раніше Володимир Кличко висловив недовіру до аналізів, які були оприлюднені кандидатами.

A doping-test like the one that took place during the Ukrainian elections – was evaluated in less than 24 hours? Impossible if you ask the experts from ⁦@Vada_Testing⁩ , e.g. I will personally bear the costs for an independent test, if the candidates are interested?! LMK pic.twitter.com/KPrzVLlOvF

— Klitschko (@Klitschko) 6 апреля 2019 г.