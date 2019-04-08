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Факти / Україна / Політика

Аналізи кандидатів: до Києва приїдуть експерти VADA

Експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести незалежну експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Аналізи кандидатів: до Києва приїдуть експерти VADA

Володимир Кличко запропонував кандидатам у президенти Володимиру Зеленському та Петру Порошенку здати аналізи в міжнародній організації The Voluntary Anti-Doping Association.

На прохання  українського боксера фахівці організації VADA погодилися провести аналізи і днями приїдуть до Києва. Про це повідомив Володимир Кличко.

– Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? – запитав екс-чемпіон світу з боксу.

Президент України Петро Порошенко погодився пройти допінг-проби в антидопінговому агентстві.

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Раніше Володимир Кличко висловив недовіру до аналізів, які були оприлюднені кандидатами.

До речі, дебати між кандидатами у президенти на НСК Олімпійський можуть коштувати близько 1 мільйона доларів. При цьому Порошенко не проти того, аби оплатити половину суми, яка необхідна для оренди стадіону.

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