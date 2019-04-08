Петро Порошенко кличе Володимира Зеленського двічі зустрітися перед другим туром виборів 14 і 19 квітня.

Петро Порошенко планує двічі зустрітися з Володимиром Зеленським перед другим туром виборів президента України.

Про запрошення кандидата-суперника на дебати 14 і 19 квітня заявили у команді нинішнього президента.

Глава парламентської фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов підкреслив, що у його фракції чекають, що Зеленський вже найближчим часом зустрінеться з Порошенком і відповість на “усі ключові питання, які цікавлять українців”.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

До слова, раніше Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що дебати відбудуться 19 квітня.