Петро Порошенко кличе Володимира Зеленського двічі зустрітися перед другим туром виборів 14 і 19 квітня.
Петро Порошенко планує двічі зустрітися з Володимиром Зеленським перед другим туром
. виборів президента України
Про запрошення кандидата-суперника на
14 і 19 квітня заявили у команді нинішнього президента. дебати
Глава парламентської фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов підкреслив, що у його фракції чекають, що Зеленський вже найближчим часом зустрінеться з Порошенком і відповість на “усі ключові питання, які цікавлять українців”.
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До слова, раніше Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що
дебати відбудуться 19 квітня.
Де та коли мають пройти дебати? Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
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