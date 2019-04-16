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Факти / Україна

СБУ викрила схему підробки українських документів

Співробітники СБУ викрили організоване угруповання, яке займалося виготовленням фальшивих документів та незаконним переправленням осіб через кордон.

СБУ викрила схему підробки українських документів

Зловмисники налагодили масове виробництво та збут фальшивих внутрішніх паспортів України та РФ, посвідок на постійне проживання, документів, які надавали право безперешкодного перетину державного кордону України.

Вони також виготовляли інші офіційні документи різних державних установ, зокрема державні акти на землю. Підроблені документи збували через розгалужену мережу посередників майже по всій території країни.

Правоохоронці зафіксували факт продажу підроблених посвідок на постійне проживання та паспорта громадянина України для перетину державного кордону двом громадянам однієї з країн Середньої Азії за $2 500.

Читайте: Фальшиві документи та нелюдські умови: як українців обманюють за кордоном

Крім того, під час обшуків у фігурантів справи виявили підроблені печатки та штампи, бланки різних державних установ та міністерств, голографічні елементи захисту, акти на землю, а також зброю та боєприпаси до неї.

У межах відкритого кримінального провадження трьом затриманим повідомлено про підозру.

Раніше Факти ICTV писали про те, що СБУ затримала диверсанта за підготовку теракту в регіонах.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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