Сотрудники СБУ разоблачили организованную группировку, которая занималась изготовлением фальшивых документов и незаконной переправкой лиц через границу.

Злоумышленники наладили массовое производство и сбыт фальшивых внутренних паспортов Украины и РФ, видов на жительство, документов, которые предоставляли право беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Они также изготавливали другие официальные документы различных государственных учреждений, в том числе государственные акты на землю. Поддельные документы сбывали через разветвленную сеть посредников почти по всей территории страны.

Правоохранители зафиксировали факт продажи поддельных видов на жительство и паспорта гражданина Украины для пересечения государственной границы двум гражданам одной из стран Средней Азии по $2 500.

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Кроме того, во время обысков у фигурантов дела обнаружили поддельные печати и штампы, бланки различных учреждений и министерств, голографические элементы защиты, акты на землю, а также оружие и боеприпасы к нему.

В рамках открытого уголовного производства трем задержанным сообщено о подозрении.

Ранее Факты ICTV писали о том, что СБУ задержала диверсанта за подготовку теракта в регионах.