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Дебати на Суспільному: Зеленський не прийде

У команді Володимира Зеленського дали зрозуміти, що він не має наміру продовжувати дебати на Суспільному.

Дебати на Суспільному: Зеленський не прийде

У команді кандидата у президенти України Володимира Зеленського дали зрозуміти, що він не має наміру продовжувати дебати з Петром Порошенком на Суспільному.

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– Я думаю, що Володимир Олександрович вже сказав Петру Олексійовичу все, що він хотів і дебатів на сьогодні досить, – заявив прес-секретар штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Нагадаємо, передвиборчі дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка відповідно до Закону України, розпочнуться 19 квітня у студії Суспільного о 21.00.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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