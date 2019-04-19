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Факти / Україна / Політика

Хто модеруватиме дебати 19 квітня на Олімпійському

Дебати 19 квітня на НСК Олімпійському буде вести телеведуча Олена Фроляк. Головний редактор Фактів ICTV буде модератором дебатів на сцені Володимира Зеленського.

Хто модеруватиме дебати 19 квітня на Олімпійському

Дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК Олімпійському 19 квітня буде модерувати ведуча програми Факти ICTV Олена Фроляк. Кандидатуру Фроляк затвердили обидва кандидати, проте вона буде модератором на сцені Зеленського.

Про це повідомив у випуску Фактів ICTV ведучий програми Петро Дем’янчук. Нагадаємо, дебати пройдуть сьогодні на стадіоні НСК Олімпійський.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, пропускати людей на стадіон розпочнуть майже за 3 години до початку дебатів. Пройти можна буде за списками попередньої реєстрації та посвідченнями особи. Самі ж дебати розпочнуться о 19 годині.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що таке дебати і для чого вони потрібні.

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