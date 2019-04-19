Дебати 19 квітня на НСК Олімпійському буде вести телеведуча Олена Фроляк. Головний редактор Фактів ICTV буде модератором дебатів на сцені Володимира Зеленського.

Дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК Олімпійському 19 квітня буде модерувати ведуча програми Факти ICTV Олена Фроляк. Кандидатуру Фроляк затвердили обидва кандидати, проте вона буде модератором на сцені Зеленського.

Про це повідомив у випуску Фактів ICTV ведучий програми Петро Дем’янчук. Нагадаємо, дебати пройдуть сьогодні на стадіоні НСК Олімпійський.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, пропускати людей на стадіон розпочнуть майже за 3 години до початку дебатів. Пройти можна буде за списками попередньої реєстрації та посвідченнями особи. Самі ж дебати розпочнуться о 19 годині.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що таке дебати і для чого вони потрібні.