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Факти / Україна / Політика

Це не повстанці! Порошенко про заяву Зеленського щодо “ЛДНР”

Кандидат в президенти Петро Порошенко заявив, що незадоволений виступом його опонента Володимира Зеленського про “повстанців” псевдореспублік.

Це не повстанці! Порошенко про заяву Зеленського щодо “ЛДНР”

Кандидат в президенти Петро Порошенко заявив, що обурений фразою свого опонента Володимира Зеленського щодо “повстанців” “ЛДНР”.

Він сказав, що на стороні псевдореспублік не воюють так звані “повстанці”.

– У нас повстанців немає, пане Зеленський. У нас російська агресія, ворог – Путін і нам потрібен сильний верховний головнокомандувач, проукраїнський президент, який здатний захистити Україну, – сказав Порошенко.

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Кандидат у президенти додав, що йому не подобається трактування Зеленського і запропонував пояснити його заяву народу України.

До слова, Факти ICTV поспілкувалися з людьми з трибун стадіону НСК Олімпійський і з’ясували, хто переміг на дебатах.

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