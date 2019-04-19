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Факти / Україна / Політика

Скільки людей прийшло на дебати Порошенко – Зеленський на стадіоні

Правоохоронці порахували, скільки людей відвідали дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського на Олімпійському.

Скільки людей прийшло на дебати Порошенко – Зеленський на стадіоні

Правоохоронці порахували кількість осіб, що відвідали дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК Олімпійський.

Згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ, станом на 19.00 на трибунах стадіону були присутні 22 тисячі осіб.

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– Ситуація спокійна і контрольована, – заявили в МВС.

До слова, в матеріалі Фактів ICTV дебати Порошенка і Зеленського онлайн можна прочитати всю інформацію про зустрічі кандидатів.

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