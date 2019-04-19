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Факти / Україна

Хто переміг у дебатах на Олімпійському – думка трибун

Сьогодні на Олімпійському пройшли дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Факти ICTV поспілкувалися з людьми з трибун і з’ясували, хто на їх думку переміг на дебатах.

Хто переміг у дебатах на Олімпійському – думка трибун

Люди розділилися на два табори стосовно того, хто переміг у дебатах. Дехто не зміг визначитися та підтримав обох кандидатів:

– Мені сподобався, що той, що той, це сильні люди. Будемо дивитися 21 квітня, – сказала глядачка.

Хтось цілком підтримує Зеленського та вважає, що саме він переміг у дебатах:

– Порошенко нічого не зміг сказати проти слів Зеленського. На жодне питання Порошенко не відповів нормальними аргументами.

– Зеленський одноголосно переможець на дебатах. Я ціную щирість, а у Порошенка цього не було під час відповіді на питання.

Були люди, які повірили промовам Порошенка та підтримали його на дебатах:

– Однозначно Порошенко переміг на дебатах, адже його мета повністю співпадає з моїми цінностями – це ЄС, НАТО. Щодо Зеленького нічого не ясно, він неосвічений, недосвідчений.

– Порошенко був краще, він володів ситуацію, він задавав питання, відповідав на них опоненту. Цього у Зеленського не побачили, там було читання по бумажці.

– Порошенко виглядав дуже гідно і, звичайно, я свою позицію не змінив, я  вважаю, що Порошенко був серйозніше. Я його підтримую за сукупністю факторів.

Хто переміг на дебатах?

Результати

Читайте: Дебати на Суспільному – прямий ефір онлайн

Нагадаємо, що Факти ICTV вели онлайн-трансляцію дебатів на Олімпійському.

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