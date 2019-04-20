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Факти / Україна / Політика

День тиші: чи зникла з вулиць політична реклама

У день тиші перед другим туром виборів на вулицях залишилася прихована реклама з передвиборчою агітацією.

День тиші: чи зникла з вулиць політична реклама

Рух Чесно повідомляє, що у день тиші на вулицях українських міст залишається політична реклама.

Оскільки у рекламі немає вихідних даних, але вона виконана в стилістиці передвиборчих кампаній обох кандидатів, то формально це не порушує виборче законодавство.

На вулицях Львова залишилася реклама з гаслом Головне – не втратити країну, яка нагадує агітацію одного з кандидатів.

Також можна зустріти надписи Зробимо їх разом, які датовані ще 31 березня. Але частину агітації кандидати все-таки прибрали.

В Івано-Франківську багато площин, де була розміщена агітація, вже порожні або заклеєні.

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День тиші: чи зникла з вулиць політична реклама / 6 фотографий

З першого туру виборів залишилися заклики зустріти весну без пороху. Такі лозунги використовував кандидат у президенти від партії УКРОП Олександр Шевченко.

Читайте: День тиші перед виборами 2019: заборони і покарання

Регіональні координатори руху Чесно фіксують приховану агітацію в Луцьку та інших містах України. Також активісти зазначають, що подекуди залишилася прихована агітація Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, у день тиші перед першим туром президентських виборів до поліції надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства.

Джерело: Чесно

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