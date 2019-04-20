У день тиші перед другим туром виборів на вулицях залишилася прихована реклама з передвиборчою агітацією.
Рух Чесно повідомляє, що у день тиші на вулицях українських міст залишається політична реклама.
Оскільки у рекламі немає вихідних даних, але вона виконана в стилістиці передвиборчих кампаній обох кандидатів, то формально це не порушує виборче законодавство.
На вулицях Львова залишилася реклама з гаслом Головне – не втратити країну, яка нагадує агітацію одного з кандидатів.
Також можна зустріти надписи Зробимо їх разом, які датовані ще 31 березня. Але частину агітації кандидати все-таки прибрали.
В Івано-Франківську багато площин, де була розміщена агітація, вже порожні або заклеєні.
З першого туру виборів залишилися заклики зустріти весну без пороху. Такі лозунги використовував кандидат у президенти від партії УКРОП Олександр Шевченко.
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Регіональні координатори руху Чесно фіксують приховану агітацію в Луцьку та інших містах України. Також активісти зазначають, що подекуди залишилася прихована агітація Юлії Тимошенко.
Нагадаємо, у день тиші перед першим туром президентських виборів до поліції надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства.
Джерело: Чесно