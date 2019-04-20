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Факти / Україна / Політика

День тиші перед виборами 2019: заборони і покарання

У день тиші перед президентськими виборами 2019, який починається у ніч на суботу, 20 квітня, забороняється будь-яка передвиборча агітація.

Вибори 2019

День тиші перед виборами 2019 починається в суботу, 20 квітня, о 00.00.

– Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів, – йдеться у статті 57 закону Про вибори президента України.

Опівночі 20 квітня комунальні служби зобов’язані очистити стіни і стовпи від передвиборної агітації, зняти борди з політичною рекламою.

У цей період заборонена будь-яка агітація, а також оприлюднення результатів соціологічних досліджень, оскільки вони можуть вплинути на думку виборців.

День тиші потрібен виборцям, аби відпочити від політичної реклами і ще раз все зважити перед прийняттям важливого рішення.

Фактично це день перед виборами і безпосередньо сам день голосування – 20 і 21 квітня.

До речі, день тиші стосується всіх виборів – президентських, парламентських і місцевих.

Важливо! День тиші не поширюється на інформацію безпосередньо про самі вибори, роз’яснення законодавчих норм та порядку голосування.

Читайте: Правила і табу: як голосувати на виборах 2019 Вибори 2019: як голосуватимуть українці в Росії Другий тур виборів президента України 2019: дата, особливості

Що належить до передвиборчої агітації

Аби зрозуміти, що забороняється у день тиші, необхідно конкретизувати – що належить до передвиборчої агітації:

  • зустрічі з виборцями;
  • проведення мітингів;
  • публічні дебати, дискусії, круглі столи та прес-конференції;
  • політична реклама в ЗМІ – виступи, інтерв’ю, відеофільми;
  • розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань;
  • розміщення агітації на носіях зовнішньої реклами;
  • проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки кандидата на пост президента, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
  • публічні заклики голосувати за або не голосувати за кандидата на пост президента, або публічні оцінки діяльності кандидата;
  • встановлення інформаційних наметів.

Яке покарання за порушення у день тиші

За порушення перерахованих вище заборон 20 і 21 квітня встановлена адміністративна відповідальність, прописана у ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні порушення.

Проведення передвиборної агітації у день тиші карається штрафом:

  • для громадян – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (510-850 грн);
  • для посадових осіб – від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-1360 грн).

До речі, раніше ми публікували інструкцію від Мін’юсту, як проголосувати на виборах 2019.

Фото: УНІАН

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