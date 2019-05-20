Час проведення урочистого засідання Верховної Ради визначається більшістю депутатів за погодженням з новообраним президентом.

На засіданні, як правило, присутні глава ЦВК, голова Конституційного суду й інші офіційні особи.

Новообраний президент приносить присягу, поклавши одну руку на Конституцію України, а іншу на Пересопницьке Євангеліє. Потім він підписує її текст, який передає голові Конституційного суду, а той голові Верховної Ради.

Після цього глава ЦВК вручає президенту України посвідчення, а голова КС символи президентської влади – булаву, печатку і нагрудний знак.