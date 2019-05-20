Що таке інавгурація
Інавгурація – урочиста церемонія вступу на посаду глави держави.
Інавгурація нового президента України повинна відбутися протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів виборів 2019 року – до 3 червня. 16 травня Верховна Рада призначила її дату – 20 травня о 10.00.
Як проходить церемонія інавгурації президента
Час проведення урочистого засідання Верховної Ради визначається більшістю депутатів за погодженням з новообраним президентом.
На засіданні, як правило, присутні глава ЦВК, голова Конституційного суду й інші офіційні особи.
Новообраний президент приносить присягу, поклавши одну руку на Конституцію України, а іншу на Пересопницьке Євангеліє. Потім він підписує її текст, який передає голові Конституційного суду, а той голові Верховної Ради.
Після цього глава ЦВК вручає президенту України посвідчення, а голова КС символи президентської влади – булаву, печатку і нагрудний знак.
Текст присяги президента України на інавгурації
Я, (ім’я та прізвище), волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.