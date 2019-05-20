Святослав Вакарчук запевнив, що у списку партії Голос не буде жодного чинного народного депутата.

– Одна зі справжніх змін, які ми хочемо запропонувати виборцям, – якщо система виборів не буде змінена, залишиться старою, то у списку партії Голос не буде жодного чинного народного депутата, – заявив її лідер Святослав Вакарчук.

Він наголосив, що це його позиція, а остаточне рішення ухвалюватиме з’їзд.

Водночас Вакарчук наголосив, що є невелика кількість достойних нардепів, які розділяють їхні погляди, але список має бути абсолютно новий.

За його словами, народні депутати, близькі по духу Голосу, можуть пройти до парламенту за мажоритарними списками і згодом, за бажанням, долучитися.

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Нагадаємо, 16 травня Святослав Вакарчук представив свою політичну партію Голос і назвав імена членів команди.