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Факти / Україна / Політика

У списку партії Голос не буде народних депутатів – Вакарчук

Святослав Вакарчук запевнив, що у списку партії Голос не буде жодного чинного народного депутата.

Святослав Вакарчук

– Одна зі справжніх змін, які ми хочемо запропонувати виборцям, – якщо система виборів не буде змінена, залишиться старою, то у списку партії Голос не буде жодного чинного народного депутата, – заявив її лідер Святослав Вакарчук.

Він наголосив, що це його позиція, а остаточне рішення ухвалюватиме з’їзд.

Водночас Вакарчук наголосив, що є невелика кількість достойних нардепів, які розділяють їхні погляди, але список має бути абсолютно новий.

За його словами, народні депутати, близькі по духу Голосу, можуть пройти до парламенту за мажоритарними списками і згодом, за бажанням, долучитися.

Читайте: Голос Вакарчука: кого співак запросив до партії та їх політичні перспективи

Нагадаємо, 16 травня Святослав Вакарчук представив свою політичну партію Голос і назвав імена членів команди.

Джерело: Новое время

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