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Факти / Україна / Політика

Вакарчук готовий сформувати уряд і висунути кандидатуру прем’єра

Партія Святослава Вакарчука Голос готова взяти відповідальність за формування уряду України.

Вакарчук готовий сформувати уряд і висунути кандидатуру прем’єра

Партія Святослава Вакарчука Голос готова сформувати уряд і висунути кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

Про це лідер політсили заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Щодо конкретно прем’єр-міністра – ми йдемо в українську політику всерйоз і надовго. Ми хочемо впливати на владу.

Ми готові брати на себе будь-яку відповідальність, зокрема й за формування уряду та висунення кандидата на посаду прем’єр-міністра. Ми, і я особисто, не боїмося цього.

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Нагадаємо, Вакарчук вимагає змінити виборче законодавство перед наступними парламентськими виборами в Україні.

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