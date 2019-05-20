Святослав Вакарчук вимагає змінити виборче законодавство перед наступними парламентськими виборами в Україні.

Перед розпуском парламенту і новими парламентськими виборами 2019 в Україні потрібно змінити виборче законодавство.

Про це журналістці Фактів ICTV заявив лідер партії Голос Святослав Вакарчук.

– Має бути ухвалена система відкритих списків. Потім, будь-ласка, проводьте вибори. І тут – це дійсно конституційне право президента, якщо є на те підстави, розпустити парламент – це право йому надав український народ.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що розпустить Верховну Раду.