Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту, який 23 травня опубліковано в Урядовому кур’єрі.

22 травня глава держави вніс до парламенту законопроект щодо зміни виборчої системи для виборів народних депутатів (№10319), але його не включили до порядку денного на позачерговому засіданні Ради у цей же день.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019.

Нагадаємо, ми писали про перші призначення Зеленського на посаді президента України.