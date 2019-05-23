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Факти / Україна / Політика

Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту, який 23 травня опубліковано в Урядовому кур’єрі.

22 травня глава держави вніс до парламенту законопроект щодо зміни виборчої системи для виборів народних депутатів (№10319), але його не включили до порядку денного на позачерговому засіданні Ради у цей же день.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019.

Нагадаємо, ми писали про перші призначення Зеленського на посаді президента України.

Фото: Dreamstime

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