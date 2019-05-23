У Збройних Силах України вивчають ставлення військових до можливих перемовин з “ЛДНР”.

Збройні Сили України почали вивчати ставлення військових до можливих перемовин з “ЛДНР”. Це розпорядження розповсюдили по військових частинах.

Командирам військових частин потрібно організувати та провести вивчення серед особового складу ставлення військовослужбовців до можливих перемовин з “ЛДНР”. До 24.05 управління повинно відзвітувати про результати моніторингу.

За інформацією волонтерів документ був підписаний та набув чинності 18 травня, коли Генеральний штаб очолював Віктор Муженко, але поширили його вже після призначення керівником Генштабу Руслана Хомчака.

Командування Північ Сухопутних військ ЗС України прокоментувало цю ситуацію.

– Зазначена в документі інформація мала на меті прогнозування можливих ризиків для громадян України та військовослужбовців ЗСУ, щоб втілити попереджувальні заходи на майбутнє щодо захисту цивільного населення. Втім у документі, який наразі втратив юридичну силу та скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на усіх громадян України без виключення і не мала містити залучення військовослужбовців.

В оперативному командуванні Північ з даного приводу призначено службову перевірку.

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Військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть перемовин із незаконними збройними формуваннями та не приймають участі у політичних акціях.

Нагадаємо, Петро Порошенко порадив президенту Володимиру Зеленському спростувати чутки про можливість проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.

Джерело: Повернись живим