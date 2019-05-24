Naprosecco. Oyster & Co – заклад швидкого сіфуд-формату з відкритою кухнею. Чому тут завжди багато людей та що цікавого пропонують скуштувати відвідувачам – детальніше в рецензії Фактів ICTV.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію до сіфуд-бару Naprosecco. Oyster & Co, який розпочав свою роботу в 2018 році.

Вже з самого відкриття заклад збирав велику кількість відвідувачів. Морепродукти за доступними цінами – це можливо. Саме тому це місце полюбилося багатьома, знайти вільний столик ввечері – не найлегше заняття.



Концепція закладу полягає в максимальній відкритості до гостя, доступних цінах, небанальному, але простому меню з морепродуктами та швидкості видавання замовлення, – пишуть у мережі закладу.

Розташування

Naprosecco. Oyster & Co знаходиться на Подолі за адресою вул. Петра Сагайдачного, 41.

Заклад помітити не важко, велика кількість людей та неонові вивіски вам в цьому допоможуть. На дорозі перед баром стоять масивні дерев’яні столи – це літній майданчик.

В очі кинулось трохи розкидане сміття, а вода після дощу затрималася в ямах на дорозі, прямо під ногами у відвідувачів. Виглядає не дуже охайно.













Naprosecco. Oyster & Co: лангустини, вино та устриці по 33 грн – Ситий в7 / 3 фотографии

Розташування закладу дуже вдале, адже воно знаходиться на пішохідній частині вулиці Сагайдачного, де завжди прогулюється велика кількість людей.

Оцінка розташування – 7\10

Сервіс

Зайшовши в Naprosecco, відразу потрапляєш до каси, де можна зробити замовлення та розрахуватися. Це не те місце, де біля відвідувача будуть бігати офіціанти з надмірною увагою, у сіфуд-барі самообслуговування. Вільне місце також доведеться шукати самостійно.









Naprosecco. Oyster & Co: лангустини, вино та устриці по 33 грн – Ситий в7 / 2 фотографии

З урахуванням того, що я частий гість у цьому закладі, мені ніколи не доводилося чекати більше 5-7 хвилин на своє замовлення – обслуговування швидке.

Весь персонал як на долоні, всі вони одягнені в тільники, адже саме цей одяг асоціюється з морем, як жоден інший.

Залом ходить прибиральниця, яка за першої можливості прибере сміття з вашого столу.

Naprosecco. Oyster & co відкритий щодня з 12.00 до 00.00, щоп’ятниці і щосуботи – до 2.00.

Оцінка сервісу – 8\10

Інтер’єр

Інтер’єр Naprosecco відповідає заданій сіфуд-атмосфері.

На вулиці біля закладу розташовані чотири великі дерев’яні столи зі стоячими місцями, які є спільними та розраховані приблизно на 10 осіб. На сходинках є декілька лавок, на які також можуть сісти відвідувачі.

Весь простір закладу використано дуже раціонально, а інтер’єр виконаний в стилі лофт – комбінація відкритої цегляної кладки з дерев’яними та пластиковими панелями. На вході до закладу в очі кидається ванна, яка заповнена мушлями від устриць.

















Naprosecco. Oyster & Co: лангустини, вино та устриці по 33 грн – Ситий в7 / 4 фотографии

В центрі залу розташовані вітрина, кухня, барна стійка, а також акваріум з устрицями, що говорить про їх свіжість.

























Naprosecco. Oyster & Co: лангустини, вино та устриці по 33 грн – Ситий в7 / 6 фотографий

Деякі відвідувачі скаржаться на слабкі витяжки, але оскільки потеплішало, двері в закладі відкриті – сторонніх запахів не відчувається.

Яскраві акценти зроблені на неонові вивіски, різнокольорове підсвічування, підвісні масивні люстри та бамбук, який розставлений по всьому закладу.





















Naprosecco. Oyster & Co: лангустини, вино та устриці по 33 грн – Ситий в7 / 5 фотографий

Саме приміщення невелике та містить 66 посадкових місць. Високі та низькі столики розраховані на 2-10 осіб, сісти можна на стільці, зручні крісла або дивани.

Вбиральня не відрізняється від концепції всього закладу – неонові вказівники, дерев’яна кладка та металева решітка, яку прикрашають дзеркала. Надто темне освітлення.

















Naprosecco. Oyster & Co: лангустини, вино та устриці по 33 грн – Ситий в7 / 4 фотографии

Оцінка інтер’єру – 7\10

Атмосфера

Це чудове місце для проведення вільного часу. Взимку головне, щоб був вільний столик, але влітку чудова погода, тому місце на майданчику або десь поруч знайти можливо.

Єдине, що мені не подобається – гучна музика. Щоб поговорити зі своїм співрозмовником, доводиться дуже вслухатися, говорити голосніше або зовсім мовчати.

В закладі приглушене освітлення.

Формат сіфуд-бару передбачає широке клієнтське охоплення, тож людей завжди багато.

Якщо порівняти саме атмосферу залу з аналогічним сіфуд-баром Mushlya Bar, то в Naprosecco все ж таки комфортніше та зручніше.

Оцінка атмосфери – 7\10

Кухня

Меню в ресторані досить лаконічне та базується на морепродуктах. Його свідомо зробили коротким, щоб відвідувачам було легко обрати. Але, тим не менше, вибрати є з чого.

Ми вирішили за прикладом інших морських країн показати, що сіфуд може і має бути доступним. Naprosecco – це місце, де ти можеш насолодитись атлантичною креветкою, смачними устрицями та мідіями. А до них ми маємо для тебе п’янкі просекко та вина, – пишуть у мережі закладу.

Відвідувачі мають можливість скуштувати устрицю (маленьку або велику), лангустин, конверт мідій або креветок, картопляні діпи та три види бургера – класичний з яловичиною, з котлетою і креветками та з мідіями і соусом Дор Блю.

Все це пропонують запити келихом вина (біле та червоне) або просекко. Якщо келиха мало, то є можливість придбати пляшку. Також є пунш, кока-кола і звичайна вода.

Я замовила маленьку устрицю, лангустин, конверт креветок, бургер з мідіями та келих білого вина.

Маленька устриця – ніхто не може описати точний смак устриць, але багато хто сходяться на одному – він ексклюзивний. Якщо ви ніколи в житті їх ще не куштували, то це чудовий привід для того, щоб заглянути в Naprosecco. Перед тим, як з’їсти устрицю, полийте на неї шматочком лимона, його в закладі не шкодують.

Краще замовте велику устрицю чи декілька маленьких, тому що з’ївши одну, вам захочеться ще.

Лангустин – зовні схожий на омара або величезну креветку. Подається на шпажці та з долькою лимона. Його чистять так само, як креветку, повинен залишитися один хвіст, який потрібно полити лимоном.









Naprosecco. Oyster & Co: лангустини, вино та устриці по 33 грн – Ситий в7 / 2 фотографии

Зловила себе на думці, що м’ясо лангустина нагадує мені хвостики від раків, тільки більше за розміром. Але це смачно.

Конверт креветок – пальчики оближеш, я знаю, про що кажу, бо росла там, де їх завжди багато. Вони не просто варені, вони обсмажені на величезній плиті та чимось политі. Дуже дрібні, тому їх важко чистити, можна їсти просто, як насіння. Обсмажена шкурка тільки надає насиченішого смаку.

Під час мого останнього візиту в аналогічний сіфуд Mushlya Bar мені попалися зіпсовані креветки, видно, що їх намагалися врятувати якимось розчином. Тому креветки куштую тільки в Naprosecco, тут вони варті окремої уваги, а найголовніше – завжди свіжі.

Бургер з мідіями (Vega Burger) – найсмачніший бургер, який я тільки їла. Свіжа та м’яка булка, начинки у вигляді мідій не пошкодували, а все це доповнює рукола та соус Дор Блю. Дуже ситно та незвичайно. Сказати, що це смачно, не сказати нічого.

Все це я запила келихом білого закарпатського вина.

Оцінка кухні – 8\10

Цінова політика

За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у Naprosecco склав 209 грн, 11 грн залишила на чай.

Ціни у закладі доволі демократичні, що не може не радувати любителів морепродуктів.

Устриця маленька коштуватиме 33 грн, велика – 44 грн. Конвертик мідій або креветок – 44 грн, лангустин – 33 грн. Ціни на бургери від 55 грн до 66 грн. Картопляні діпи – 33 грн.

Основний напій закладу – просекко, келих якого коштує 44 грн. Біле або червоне вино – 33 грн, пляшка – 155 грн.

Цінова політика закладу – 10\10

Загальне враження

Проблем дістатися до закладу не виникне, адже Naprosecco розташоване у дуже вдалому місці.

Сіфуд-бар відмінно підійде для швидкого перекусу або зустрічі з друзями.

Заклад атмосферний та затишний, але музику все ж таки потрібно зробити тихіше, хоча б у денний час. Це прекрасна знахідка для любителів морепродуктів за скромну плату.

Загальна оцінка закладу – 7\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва