Делегація США поінформувала Білий дім про враження від інавгурації президента України Володимира Зеленського.
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер поінформував Білий дім про враження від поїздки на інавгурацію Володимира Зеленського.
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Також про свої враження розповіли секретар Джеймс Перрі, посол Гордон Сандланд і сенатор Рон Джонсон.
– Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України і США, – написав він.
Раніше Волкер заявив, що США продовжать підтримувати демократичні реформи в Україні.
Фото: Kurt Volker
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