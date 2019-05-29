США готові співпрацювати з Україною і надати летальну зброю для оборони.

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що американська влада готова співпрацювати і надалі надати оборонну летальну зброю.

– Конгрес прийняв міжнародне військове фінансування, яке передбачає підтримку України у вигляді надання різних видів озброєнь, зокрема протитанкових і протиснайперських систем, – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що США продовжуватимуть консультації з Україною щодо її потреб в обороні.

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Також в США заявили про готовність до військових продажів для України.

– США готові співпрацювати з Україною, так само, як з іншими країнами в світі, допомагаючи їм задовольнити свої законні потреби в захисті, – йдеться в повідомленні.

Раніше Волкер заявив, що США обіцяють і надалі підтримувати Україну в здійсненні необхідних реформ, боротьбі з корупцією та реалізації євроатлантичних прагнень.

Джерело: Embassy of Ukraine in the USA/Посольство України в США