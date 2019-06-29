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Факти / Україна

Не більше €100: з 1 липня зміняться правила ввезення посилок в Україну

З 1 липня українці зможуть ввозити з-за кордону безмитний товар, якщо його вартість не перевищує €100.

правила ввоза посылок

З 1 липня українцям доведеться платити податок на додану вартість у разі ввезення з-за кордону товарів дорожче €100.

Зміни були прийняті 23 листопада 2018 року разом з пакетом інших поправок до Податкового кодексу. Законопроект підтримали 236 народних депутатів.

Згідно нового закону, оператори поштового зв’язку та експрес-перевізники визнаються податковими агентами і займатимуться нарахуванням і сплатою податків з ПДВ для посилок.

Читайте: Наслідки закону про закордонні посилки

Для посилок, які перевищують за своєю вартістю €100 буде два платежі: ПДВ 20% і мито 10%. Для розрахунку застосовуватиметься актуальний курс НБУ.

До слова, податок вичитуватиметься не з усієї суми, а тільки з різниці, яка вище €100.

Це правило діятиме тільки для фізичних осіб.

Для юридичних осіб та фізосіб-підприємців ліміт залишається на рівні €150.

Раніше Факти ICTV писали про введення обмеження на безподаткові міжнародні посилки.

Джерело: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

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