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Факты / Украина

Не больше €100: с 1 июля изменятся правила ввоза посылок в Украину

С 1 июля украинцы смогут ввозить из-за границы беспошлинный товар, если его стоимость не превышает €100.

правила ввоза посылок

С 1 июля украинцам придется платить налог на добавленную стоимость в случае ввоза из-за границы товаров дороже €100.

Изменения были приняты 23 ноября 2018 года вместе с пакетом других поправок в Налоговый кодекс. Законопроект тогда поддержали 236 народных депутатов.

По новому закону, операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики признаются налоговыми агентами и будут заниматься начислением и уплатой налогов по НДС для посылок.

Читайте: Последствия закона о зарубежных посылках

Для посылок, которые превышают по своей стоимости €100 будет два платежа: НДС 20 % и пошлина 10 %.

Для расчета суммы будет применяться актуальный курс НБУ.

К слову, налог будет вычитываться не со всей суммы, а только с разницы, которая выше €100.

Это правило будет действовать только для физических лиц.

Для юридических лиц и физлиц-предпринимателей лимит остается на уровне €150.

Ранее Факты ICTV писали о введении ограничения на безналоговые международные посылки.

Источник: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

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