Місія МВФ може відновити роботу в Україні вже у серпні.

Місія МВФ може прибути до України після виборів до Верховної Ради, а саме у серпні.

Про це повідомив представник президента у Кабміні Андрій Герус.

– МВФ обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів. Сподіваємося, це буде десь у серпні, – сказав він.

Читайте: Зеленський: Співпраця з МВФ залишається у пріоритеті



Також Герус додав, що попередніх домовленостей щодо надання Україні чергового траншу немає, “переговори починатимуться з чистого аркуша”.

До речі, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до нової програми МВФ після формування нового уряду.