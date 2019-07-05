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Факти / Україна

Переговори з чистого аркуша: коли місія МВФ приїде в Україну

Місія МВФ може відновити роботу в Україні вже у серпні.

Переговори з чистого аркуша: коли місія МВФ приїде в Україну

Місія МВФ може прибути до України після виборів до Верховної Ради, а саме у серпні.

Про це повідомив представник президента у Кабміні Андрій Герус.

– МВФ обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів. Сподіваємося, це буде десь у серпні, – сказав він.

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Також Герус додав, що попередніх домовленостей щодо надання Україні чергового траншу немає, “переговори починатимуться з чистого аркуша”.

До речі, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до нової програми МВФ після формування нового уряду.

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