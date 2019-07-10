У Києві почали евакуйовувати автомобілі, які були припарковані в заборонених місцях.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, з 10 липня в столиці почали евакуацію автомобілів, припаркованих у заборонених місцях.

Особливу увагу інспектори та поліція звертають на авто, які власники залишили на смугах громадського транспорту.

Над евакуацією спільно працюють Центр організації дорожнього руху Києва та патрульна поліція.

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У Києві почали евакуацію неправильно припаркованих авто / 5 фотографий

Зранку 10 липня масово евакуювали автомобілі на бульварі Тараса Шевченка та від Бессарабської площі до площі Перемоги та з протилежного боку.

Віталій Кличко запевнив, що це не одноразова акція та не єдина вулиця, де відтепер працюють інспектори, поліція та евакуатори.

Раніше Факти ICTV писали про те, що аеропорт Київ ввів новий тариф на паркування біля терміналу.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: ЦОДР