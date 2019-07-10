PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Києві почали евакуацію неправильно припаркованих авто

У Києві почали евакуйовувати автомобілі, які були припарковані в заборонених місцях.

У Києві почали евакуацію неправильно припаркованих авто

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, з 10 липня в столиці почали евакуацію автомобілів, припаркованих у заборонених місцях.

Особливу увагу інспектори та поліція звертають на авто, які власники залишили на смугах громадського транспорту.

Над евакуацією спільно працюють Центр організації дорожнього руху Києва та патрульна поліція.

Читайте: Платне паркування в Україні: як правильно сплатити та уникнути штрафу

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
У Києві почали евакуацію неправильно припаркованих авто / 5 фотографий

Зранку 10 липня масово евакуювали автомобілі на бульварі Тараса Шевченка та від Бессарабської площі до площі Перемоги та з протилежного боку.

Віталій Кличко запевнив, що це не одноразова акція та не єдина вулиця, де відтепер працюють інспектори, поліція та евакуатори.

Раніше Факти ICTV писали про те, що аеропорт Київ ввів новий тариф на паркування біля терміналу.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: ЦОДР

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка