В Киеве начали эвакуировать автомобили, припаркованные в запрещенных местах.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, с 10 июля в столице начали эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах.

Особое внимание инспекторы и полиция обращают на авто, которые владельцы оставили на полосах общественного транспорта.

Над эвакуацией совместно работают Центр организации дорожного движения Киева и патрульная полиция.

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В Киеве начали эвакуацию неправильно припаркованных авто / 5 фотографий

Утром 10 июля массово эвакуировали автомобили на бульваре Тараса Шевченко и от Бессарабской площади до площади Победы и с противоположной стороны.

Виталий Кличко заверил, что это не одноразовая акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы.

Ранее Факты ICTV писали о том, что аэропорт Киев ввел новый тариф на парковку возле терминала.

Источник: Виталий Кличко

Фото: ЦОДД