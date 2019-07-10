В Киеве начали эвакуировать автомобили, припаркованные в запрещенных местах.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, с 10 июля в столице начали эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах.
Особое внимание инспекторы и полиция обращают на авто, которые владельцы оставили на полосах общественного транспорта.
Над эвакуацией совместно работают Центр организации дорожного движения Киева и патрульная полиция.
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Утром 10 июля массово эвакуировали автомобили на бульваре Тараса Шевченко и от Бессарабской площади до площади Победы и с противоположной стороны.
Виталий Кличко заверил, что это не одноразовая акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы.
Ранее Факты ICTV писали о том, что аэропорт Киев ввел новый тариф на парковку возле терминала.
Источник: Виталий Кличко
Фото: ЦОДД