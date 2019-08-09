ONE LOVE Coffee – київська кав’ярня, яка потрапила в рейтинг найкращих кав’ярень планети за версією туристичного видання Big 7 Travel. Чим дивує та що пропонує спробувати – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.
Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила з ревізією в ONE LOVE Coffee PinchukArtCentre.
Кав’ярня знаходиться на вул. Басейна 1, 3-2. Потрапити до закладу можна через PinchukArtCentre, піднявшись на шостий поверх.
Місце, куди можна піднятися після виставки і за філіжанкою кави в залі з панорамним видом обговорити побачене, – пишуть у мережі закладу.
У еспресо-барі працює привітний та уважний персонал, який допоможе визначитися з вибором кави і десертів, розповівши про склад кожного. Щоправда, трохи квапили із замовленням. Не люблю зайву наполегливість.
Запитання про відмінність між одним видом кави від іншого трохи поставило офіціантку в глухий кут, хоча відповідь я все ж таки отримала.
Не без уваги залишиться також інтер’єр з атмосферою. Білі тони переважають у всьому приміщенні ONE LOVE Coffee.
З одного боку залу відкривається панорамний вид на столицю, а з іншого боку по центру розташований бар з професійним кавовим обладнанням. Розбавляють все це живі квіти та геометричні меблі. Це місце чудово підійде для любителів хороших фото.
Зайняти місце можна за стійкою, де відкривається панорамний вид, на зручному дивані або за столиком для компанії. На деяких столиках є дошка з шахами, якими можна зіграти.
Особливістю локації є книжкова арт-бібліотека від Taschen, яка представляє книги, присвячені мистецтву.
В ONE LOVE Coffee завжди багатолюдно, вільного місця може не виявитися.
Крім класичних напоїв – еспресо, лате, капучіно, раф, тут пропонують каву, яку готують альтернативними методами – кемікс, каліта, аеропрес, фретта та інше.
Наші бариста використовують лише свіжообсмажену каву, адже вона смачна, ароматна та корисна протягом досить короткого терміну, – пишуть у мережі еспресо-бару.
Для приготування молочних напоїв в ONE LOVE Coffee використовують органічне коров’яче молоко або рослинне мигдальне та кокосове власного приготування.
У закладі також пропонують холодні та гарячі напої і надають винну карту.
В меню є сніданки, салати, супи, сендвічі, закуски і десерти. Як для кафе, вибір невеликий, як для кав’ярні – відмінний.
Я замовила собі капучино, латте макіато та чіа-пудинг персик-манго.
Капучіно (150 мл) – 60 грн – проте, в ONE LOVE Coffee каву подають без цукру, капучіно він не знадобився. Це натурально м’який та солодкуватий смак, без будь-якої гіркоти і неприємного присмаку.
Лате макіато (280 мл) – 65 грн – маленька коричнева пляма, що залишилася на поверхні повітряної піни. На жаль, його подали не в айріш-келиху, тому шари побачити не змогла. Сильніше відчувався смак молока, а не кави, все так, як повинно бути.
Чіа-пудинг персик-манго – 87 грн – насіння чіа, кокосове молоко, пюре манго та персик. Такий собі легкий, багатий мінералами та вітамінами десерт власного приготування, без яскравого смаку. Насіння чіа знижує апетит та допомагає впоратися з відчуттям голоду, наситивши організм на довгий час.
Ціни в ONE LOVE Coffee завищені, але потрібно брати до уваги розташування закладу. Капучіно обійдеться в 60-80 грн, латте макіато – 65-85 грн, еспресо – 45 грн, лимонад – 95-120 грн, молочний коктейль – 80-100 грн. Десерти від 45 грн до 130 грн. Сніданки від 65 грн до 145 грн.
Не скажу, що ONE LOVE Coffee – це те місце, де ви зможете побути наодинці з собою, але це те місце, де кожен занурений у свої думки, справи або розмови.
Іноді в закладі проводять вечори живої музики, вечірки з DJ-сетами, уроки малювання і дні гри в шахи. Розташування кав’ярні створює неповторну затишну атмосферу творчої схованки від зовнішнього світу. Рекомендую заглянути в ONE LOVE Coffee хоча б один раз.Читайте: Як правильно вибирати фрукти: поради експерта - Ситий в7 БПШ: біляші, пончики або шаурма - заклад з вуличною їжею - Ситий в7 Naprosecco. Oyster & Co: лангустини, вино та устриці по 33 грн - Ситий в7
Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.
Каріна Зуєва