ONE LOVE Coffee – київська кав’ярня, яка потрапила в рейтинг найкращих кав’ярень планети за версією туристичного видання Big 7 Travel. Чим дивує та що пропонує спробувати – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила з ревізією в ONE LOVE Coffee PinchukArtCentre.

Кав’ярня знаходиться на вул. Басейна 1, 3-2. Потрапити до закладу можна через PinchukArtCentre, піднявшись на шостий поверх.

Місце, куди можна піднятися після виставки і за філіжанкою кави в залі з панорамним видом обговорити побачене, – пишуть у мережі закладу.

У еспресо-барі працює привітний та уважний персонал, який допоможе визначитися з вибором кави і десертів, розповівши про склад кожного. Щоправда, трохи квапили із замовленням. Не люблю зайву наполегливість.

Запитання про відмінність між одним видом кави від іншого трохи поставило офіціантку в глухий кут, хоча відповідь я все ж таки отримала.











ONE LOVE Coffee: чим здивувала одна з найкращих кав’ярень планети – Ситий в7 / 3 фотографии

Не без уваги залишиться також інтер’єр з атмосферою. Білі тони переважають у всьому приміщенні ONE LOVE Coffee.

З одного боку залу відкривається панорамний вид на столицю, а з іншого боку по центру розташований бар з професійним кавовим обладнанням. Розбавляють все це живі квіти та геометричні меблі. Це місце чудово підійде для любителів хороших фото.











































ONE LOVE Coffee: чим здивувала одна з найкращих кав’ярень планети – Ситий в7 / 11 фотографий

Зайняти місце можна за стійкою, де відкривається панорамний вид, на зручному дивані або за столиком для компанії. На деяких столиках є дошка з шахами, якими можна зіграти.

Особливістю локації є книжкова арт-бібліотека від Taschen, яка представляє книги, присвячені мистецтву.

В ONE LOVE Coffee завжди багатолюдно, вільного місця може не виявитися.

Крім класичних напоїв – еспресо, лате, капучіно, раф, тут пропонують каву, яку готують альтернативними методами – кемікс, каліта, аеропрес, фретта та інше.







ONE LOVE Coffee: чим здивувала одна з найкращих кав’ярень планети – Ситий в7 / 2 фотографии

Наші бариста використовують лише свіжообсмажену каву, адже вона смачна, ароматна та корисна протягом досить короткого терміну, – пишуть у мережі еспресо-бару.

Для приготування молочних напоїв в ONE LOVE Coffee використовують органічне коров’яче молоко або рослинне мигдальне та кокосове власного приготування.

У закладі також пропонують холодні та гарячі напої і надають винну карту.

В меню є сніданки, салати, супи, сендвічі, закуски і десерти. Як для кафе, вибір невеликий, як для кав’ярні – відмінний.

Я замовила собі капучино, латте макіато та чіа-пудинг персик-манго.

Капучіно (150 мл) – 60 грн – проте, в ONE LOVE Coffee каву подають без цукру, капучіно він не знадобився. Це натурально м’який та солодкуватий смак, без будь-якої гіркоти і неприємного присмаку.

Лате макіато (280 мл) – 65 грн – маленька коричнева пляма, що залишилася на поверхні повітряної піни. На жаль, його подали не в айріш-келиху, тому шари побачити не змогла. Сильніше відчувався смак молока, а не кави, все так, як повинно бути.

Чіа-пудинг персик-манго – 87 грн – насіння чіа, кокосове молоко, пюре манго та персик. Такий собі легкий, багатий мінералами та вітамінами десерт власного приготування, без яскравого смаку. Насіння чіа знижує апетит та допомагає впоратися з відчуттям голоду, наситивши організм на довгий час.

Ціни в ONE LOVE Coffee завищені, але потрібно брати до уваги розташування закладу. Капучіно обійдеться в 60-80 грн, латте макіато – 65-85 грн, еспресо – 45 грн, лимонад – 95-120 грн, молочний коктейль – 80-100 грн. Десерти від 45 грн до 130 грн. Сніданки від 65 грн до 145 грн.

Не скажу, що ONE LOVE Coffee – це те місце, де ви зможете побути наодинці з собою, але це те місце, де кожен занурений у свої думки, справи або розмови.

Іноді в закладі проводять вечори живої музики, вечірки з DJ-сетами, уроки малювання і дні гри в шахи. Розташування кав’ярні створює неповторну затишну атмосферу творчої схованки від зовнішнього світу. Рекомендую заглянути в ONE LOVE Coffee хоча б один раз.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва