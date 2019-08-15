Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка часів Януковича.

Суд 15 серпня заочно обрав Віталію Захарченку, який знаходиться за межами України, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Рішення прийнято за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка, які в Україні звинувачуються у розтраті грошових коштів.

Читайте: Перший силовий розгін Євромайдану Беркутом: як це було

Зокрема, його підозрюють у відмиванні понад 10,3 млрд грн.

ГПУ проводить щодо Захарченка розслідування за кількома статтями, серед яких хабарництво, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів, що призвело до масових жертв під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.

Фото: Віталій Захарченко