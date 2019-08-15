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Факти / Україна

Екс-глава МВС Захарченко заочно арештований

Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка часів Януковича.

Віталій Захарченко

Суд 15 серпня заочно обрав Віталію Захарченку, який знаходиться за межами України, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Рішення прийнято за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка, які в Україні звинувачуються у розтраті грошових коштів.

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Зокрема, його підозрюють у відмиванні понад 10,3 млрд грн.

ГПУ проводить щодо Захарченка розслідування за кількома статтями, серед яких хабарництво, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів, що призвело до масових жертв під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.

Фото: Віталій  Захарченко

Джерело: Інтерфакс-Україна

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