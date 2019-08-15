Завдяки ухваленню Кабміном рішення щодо спеціальної ціну на газ для Луганської ТЕС в області не буде віялових відключень.

Про це повідомив директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації Віталій Сурай.

– Ми були ініціаторами перед прем’єром ухвалення цієї постанови через надзвичайну ситуацію – перехід ТЕС з вугілля на газ. Це необхідно, аби область залишилася з електроенергією, щоб не було віялових відключень, адже у випадку її зупинки у нас більш ніж 50% – дефіцит потужності. Це життєво важливе рішення ухвалили, – зазначив Віталій Сурай.

За його словами, складна ситуація виникла через неможливість постачати вугілля станції залізницею, адже РФ заблокувала постачання вугілля на станцію. Для відновлення постачань на ТЕС необхідно будувати залізницю.

– Питання будівництва залізниці пов’язане з постачанням вугілля. Це вантажоперевезення, можливість пустити постачання вугілля на цю станцію. Наразі єдиний шлях – через РФ, з боку Ростовської області. Це питання логістики, про яке ще у 2015 році говорили, з’єднати дві залізничні гілки – одна зі Станиці Луганської в сторону РФ, друга – Попасна-Куп’янськ, між ними немає сполучення, вони роз’єднані. Це стратегічне питання – дорогу треба будувати. Тоді можна буде постачати на станцію вугілля, – розповів Віталій Сурай.

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Директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації вважає, що без зниження ціни на газ для Луганської ТЕС в області були б проблеми з енергопостачанням.

– Рішення щодо ціну на газ – дуже важливе. У кінці серпня у ТЕС є платежі НАК Нафтогаз України, а того обсягу фінансових коштів, які вона заробляє від продажу електроенергії за максимальним тарифом, недостатньо. Якби був небаланс у платежах – Нафтогаз позбавляв би номінацій, просто перекрили газ і область знеструмили б, – вважає Віталій Сурай.

Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, тому що під’їздів до електростанції з контрольованої української території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на постачання вугілля в Україну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 14 серпня ухвалив розпорядження щодо зниження ціни на газ для Луганської ТЕС.