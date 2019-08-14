Центральна виборча комісія провела реєстрацію 82 обраних народних депутатів.
Центральна виборча комісія зареєструвала 37 народних депутатів від партій, які обрали на позачергових виборах до Верховної Ради, і 45 нардепів-мажоритарників.
За списками партій ЦВК зареєструвала:
- Олега Устенка (Слуга народу);
- Єлизавету Ясько (Слуга народу);
- Ірину Верещук (Слуга народу);
- Олександра Качуру (Слуга народу);
- Артема Культенка (Слуга народу);
- Артема Кунаєва (Слуга народу);
- Володимира Крейденка (Слуга народу);
- Вадима Рабіновича(Опозиційна платформа – За життя);
- Віктора Медведчука(Опозиційна платформа – За життя);
- Михайла Папієва(Опозиційна платформа – За життя);
- Юрія Загороднього (Опозиційна платформа – За життя);
- Олександра Колтуновича (Опозиційна платформа – За життя);
- Юлію Іоффе (Опозиційна платформа – За життя);
- Рената Кузьміна (Опозиційна платформа – За життя);
- Юлію Тимошенко (Батьківщина);
- Валентина Наливайченка (Батьківщина);
- Сергія Соболєва (Батьківщина);
- Олену Кондратюк (Батьківщина);
- Івана Кириленка (Батьківщина);
- Андрія Кожемʼякіна (Батьківщина);
- Григорія Немирю (Батьківщина);
- Сергія Власенка (Батьківщина);
- Валерія Дубіля (Батьківщина);
- Олександра Абдулліна (Батьківщина);
- Івана Крулька (Батьківщина);
- Анжеліку Лабунську (Батьківщина);
- Михайла Цимбалюка (Батьківщина);
- Ольгу Бєлькову (Батьківщина);
- Альону Шкрум (Батьківщина);
- Володимира Кабаченка (Батьківщина);
- Вадима Івченка (Батьківщина);
- Максима Саврасова (Європейська солідарність);
- Руслана Князевича (Європейська солідарність);
- Андрія Парубія (Європейська солідарність);
- Мустафу Джемілєва (Європейська солідарність);
- Миколу Величковича (Європейська солідарність);
- Сергія Алєксєєва (Європейська солідарність).
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З народних депутатів, яких обрали в одномандатних виборчих округах, зареєстрували:
- Ларису Білозір (ОВО №15);
- Дмитра Шпенова (ОВО №37);
- Федора Христенка (ОВО №46);
- Олександра Ковальова (ОВО №51);
- Ігоря Герасименка (ОВО №62);
- Володимира Арешонкова (ОВО №64);
- Тетяну Грищенко (ОВО №66);
- Валерія Лунченка (ОВО №71);
- Олександра Пономарьова (ОВО №78);
- Андрія Іванчука (ОВО №88);
- Олеся Довгого (ОВО №102);
- Олександра Сухова (ОВО №107);
- Олега Кулініча (ОВО №147);
- Віктора М’ялика (ОВО №155);
- Миколу Задорожного (ОВО №162);
- Олександра Фельдмана (ОВО №174);
- Олександра Герегу (ОВО №192);
- Олександр Скічко (ОВО №197);
- Сергія Рудика (ОВО №198);
- Антона Яценка (ОВО №200).
- Петра Юрчишина (ОВО №13);
- Миколу Кучера (ОВО №17);
- Степана Івахіва (ОВО №21);
- Дмитра Лубінця (ОВО №60);
- Роберта Горвата (ОВО №68);
- Василя Петьовку (ОВО №72);
- Владислава Поляка (ОВО №73);
- Сергія Мінька (ОВО №80);
- Ярослава Дубневича (ОВО №120);
- Олексія Гончаренка (ОВО №137);
- Юрія Шаповалова (ОВО №146);
- Івана Чайківського (ОВО №165);
- Віктора Бондаря (ОВО №191);
- Ігоря Палицю (ОВО №22);
- В’ячеслава Медяника (ОВО №27);
- Ігоря Фріса (ОВО №83);
- Едуарда Прощука (ОВО №85);
- Максима Дирдіна(ОВО №132);
- Костянтина Касая (ОВО №149);
- Романа Іванісова (ОВО №153);
- Ігоря Васильєва(ОВО №158);
- Антона Полякова (ОВО №206);
- Богдана Яременка (ОВО №215);
- Віктора Балогу (ОВО №69);
- Сергія Вельможного(ОВО №112).
До слова, глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко вважає, що місцеві вибори можна провести після завершення децентралізації.