PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ЦВК зареєструвала 82 обраних нардепи

Центральна виборча комісія провела реєстрацію 82 обраних народних депутатів.

ЦВК зареєструвала 82 обраних нардепи

Центральна виборча комісія зареєструвала 37 народних депутатів від партій, які обрали на позачергових виборах до Верховної Ради, і 45 нардепів-мажоритарників.

За списками партій ЦВК зареєструвала:

  • Олега Устенка (Слуга народу);
  • Єлизавету Ясько (Слуга народу);
  • Ірину Верещук (Слуга народу);
  • Олександра Качуру (Слуга народу);
  • Артема Культенка (Слуга народу);
  • Артема Кунаєва (Слуга народу);
  • Володимира Крейденка (Слуга народу);
  • Вадима Рабіновича(Опозиційна платформа – За життя);
  • Віктора Медведчука(Опозиційна платформа – За життя);
  • Михайла Папієва(Опозиційна платформа – За життя);
  • Юрія Загороднього (Опозиційна платформа – За життя);
  • Олександра Колтуновича (Опозиційна платформа – За життя);
  • Юлію Іоффе (Опозиційна платформа – За життя);
  • Рената Кузьміна (Опозиційна платформа – За життя);
  • Юлію Тимошенко (Батьківщина);
  • Валентина Наливайченка (Батьківщина);
  • Сергія Соболєва (Батьківщина);
  • Олену Кондратюк (Батьківщина);
  • Івана Кириленка (Батьківщина);
  • Андрія Кожемʼякіна (Батьківщина);
  • Григорія Немирю (Батьківщина);
  • Сергія Власенка (Батьківщина);
  • Валерія Дубіля (Батьківщина);
  • Олександра Абдулліна (Батьківщина);
  • Івана Крулька (Батьківщина);
  • Анжеліку Лабунську (Батьківщина);
  • Михайла Цимбалюка (Батьківщина);
  • Ольгу Бєлькову (Батьківщина);
  • Альону Шкрум (Батьківщина);
  • Володимира Кабаченка (Батьківщина);
  • Вадима Івченка (Батьківщина);
  • Максима Саврасова (Європейська солідарність);
  • Руслана Князевича (Європейська солідарність);
  • Андрія Парубія (Європейська солідарність);
  • Мустафу Джемілєва (Європейська солідарність);
  • Миколу Величковича (Європейська солідарність);
  • Сергія Алєксєєва (Європейська солідарність).

Читайте: Вибори до Верховної Ради: опубліковано офіційний список нардепів

З народних депутатів, яких обрали в одномандатних виборчих округах, зареєстрували:

  • Ларису Білозір (ОВО №15);
  • Дмитра Шпенова (ОВО №37);
  • Федора Христенка (ОВО №46);
  • Олександра Ковальова (ОВО №51);
  • Ігоря Герасименка (ОВО №62);
  • Володимира Арешонкова (ОВО №64);
  • Тетяну Грищенко (ОВО №66);
  • Валерія Лунченка (ОВО №71);
  • Олександра Пономарьова (ОВО №78);
  • Андрія Іванчука (ОВО №88);
  • Олеся Довгого (ОВО №102);
  • Олександра Сухова (ОВО №107);
  • Олега Кулініча (ОВО №147);
  • Віктора М’ялика (ОВО №155);
  • Миколу Задорожного (ОВО №162);
  • Олександра Фельдмана (ОВО №174);
  • Олександра Герегу (ОВО №192);
  • Олександр Скічко (ОВО №197);
  • Сергія Рудика (ОВО №198);
  • Антона Яценка (ОВО №200).
  • Петра Юрчишина (ОВО №13);
  • Миколу Кучера  (ОВО №17);
  • Степана Івахіва (ОВО №21);
  • Дмитра Лубінця (ОВО №60);
  • Роберта Горвата (ОВО №68);
  • Василя Петьовку (ОВО №72);
  • Владислава Поляка (ОВО №73);
  • Сергія Мінька (ОВО №80);
  • Ярослава Дубневича (ОВО №120);
  • Олексія Гончаренка (ОВО №137);
  • Юрія Шаповалова (ОВО №146);
  • Івана Чайківського (ОВО №165);
  • Віктора Бондаря (ОВО №191);
  • Ігоря Палицю (ОВО №22);
  • В’ячеслава Медяника (ОВО №27);
  • Ігоря Фріса (ОВО №83);
  • Едуарда Прощука (ОВО №85);
  • Максима Дирдіна(ОВО №132);
  • Костянтина Касая (ОВО №149);
  • Романа Іванісова (ОВО №153);
  • Ігоря Васильєва(ОВО №158);
  • Антона Полякова (ОВО №206);
  • Богдана Яременка (ОВО №215);
  • Віктора Балогу (ОВО №69);
  • Сергія Вельможного(ОВО №112).

До слова, глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко вважає, що місцеві вибори можна провести після завершення децентралізації.

Джерело: ЦВК

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори до Верховної Ради: опубліковано офіційний список нардепів
Скільки партія Голос витратила грошей на вибори до Ради
Газета Голос України опублікувала список 424 депутатів Верховної Ради IX скликання
ЦВК прийняла протокол від останнього мажоритарного округу
Результати виборів в Раду: в 210 окрузі на Чернігівщині не встигли підрахувати голоси
Остаточні результати виборів до Ради затримуються – ЦВК
Платила 1 тис. грн: за скупку голосів на виборах жінці загрожує до 7 років в’язниці
Вибори до Верховної Ради: ЦВК перерахувала голоси у проблемному окрузі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка