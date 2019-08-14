Центральна виборча комісія провела реєстрацію 82 обраних народних депутатів.

Центральна виборча комісія зареєструвала 37 народних депутатів від партій, які обрали на позачергових виборах до Верховної Ради, і 45 нардепів-мажоритарників.

За списками партій ЦВК зареєструвала:

Олега Устенка (Слуга народу);

Єлизавету Ясько (Слуга народу);

Ірину Верещук (Слуга народу);

Олександра Качуру (Слуга народу);

Артема Культенка (Слуга народу);

Артема Кунаєва (Слуга народу);

Володимира Крейденка (Слуга народу);

Вадима Рабіновича(Опозиційна платформа – За життя);

Віктора Медведчука(Опозиційна платформа – За життя);

Михайла Папієва(Опозиційна платформа – За життя);

Юрія Загороднього (Опозиційна платформа – За життя);

Олександра Колтуновича (Опозиційна платформа – За життя);

Юлію Іоффе (Опозиційна платформа – За життя);

Рената Кузьміна (Опозиційна платформа – За життя);

Юлію Тимошенко (Батьківщина);

Валентина Наливайченка (Батьківщина);

Сергія Соболєва (Батьківщина);

Олену Кондратюк (Батьківщина);

Івана Кириленка (Батьківщина);

Андрія Кожемʼякіна (Батьківщина);

Григорія Немирю (Батьківщина);

Сергія Власенка (Батьківщина);

Валерія Дубіля (Батьківщина);

Олександра Абдулліна (Батьківщина);

Івана Крулька (Батьківщина);

Анжеліку Лабунську (Батьківщина);

Михайла Цимбалюка (Батьківщина);

Ольгу Бєлькову (Батьківщина);

Альону Шкрум (Батьківщина);

Володимира Кабаченка (Батьківщина);

Вадима Івченка (Батьківщина);

Максима Саврасова (Європейська солідарність);

Руслана Князевича (Європейська солідарність);

Андрія Парубія (Європейська солідарність);

Мустафу Джемілєва (Європейська солідарність);

Миколу Величковича (Європейська солідарність);

Сергія Алєксєєва (Європейська солідарність).

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З народних депутатів, яких обрали в одномандатних виборчих округах, зареєстрували:

Ларису Білозір (ОВО №15);

Дмитра Шпенова (ОВО №37);

Федора Христенка (ОВО №46);

Олександра Ковальова (ОВО №51);

Ігоря Герасименка (ОВО №62);

Володимира Арешонкова (ОВО №64);

Тетяну Грищенко (ОВО №66);

Валерія Лунченка (ОВО №71);

Олександра Пономарьова (ОВО №78);

Андрія Іванчука (ОВО №88);

Олеся Довгого (ОВО №102);

Олександра Сухова (ОВО №107);

Олега Кулініча (ОВО №147);

Віктора М’ялика (ОВО №155);

Миколу Задорожного (ОВО №162);

Олександра Фельдмана (ОВО №174);

Олександра Герегу (ОВО №192);

Олександр Скічко (ОВО №197);

Сергія Рудика (ОВО №198);

Антона Яценка (ОВО №200).

Петра Юрчишина (ОВО №13);

Миколу Кучера (ОВО №17);

Степана Івахіва (ОВО №21);

Дмитра Лубінця (ОВО №60);

Роберта Горвата (ОВО №68);

Василя Петьовку (ОВО №72);

Владислава Поляка (ОВО №73);

Сергія Мінька (ОВО №80);

Ярослава Дубневича (ОВО №120);

Олексія Гончаренка (ОВО №137);

Юрія Шаповалова (ОВО №146);

Івана Чайківського (ОВО №165);

Віктора Бондаря (ОВО №191);

Ігоря Палицю (ОВО №22);

В’ячеслава Медяника (ОВО №27);

Ігоря Фріса (ОВО №83);

Едуарда Прощука (ОВО №85);

Максима Дирдіна(ОВО №132);

Костянтина Касая (ОВО №149);

Романа Іванісова (ОВО №153);

Ігоря Васильєва(ОВО №158);

Антона Полякова (ОВО №206);

Богдана Яременка (ОВО №215);

Віктора Балогу (ОВО №69);

Сергія Вельможного(ОВО №112).

До слова, глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко вважає, що місцеві вибори можна провести після завершення децентралізації.