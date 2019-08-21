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Факти / Україна / Суспільство

Середня зарплата у 2020 році буде $540 – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує, що у 2020 році середня зарплата буде в розмірі $540.

Середня зарплата у 2020 році буде $540 – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду заявив, що середня заробітна плата в Україні у 2020 році зросте понад $100.

– Вважаю, що наступного року середня зарплата, якщо продовжувати наш курс, буде близько $540, а у 2021 році – може досягти $620, – заявив Гройсман.

Чиайте: Зарплати топ-менеджерів в Україні та Європі: експерти порівняли доходи

Він зазначив, що на цей момент середня зарплата в Україні становить $407.

Раніше Факти ICTV писали, хто у Києві заробляє найбільше.

Фото: УНІАН

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