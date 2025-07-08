Для психологічної допомоги військовим залучатимуть цивільних фахівців – МО

Міністерство оборони України впроваджує комплексну систему психологічної допомоги для військовослужбовців, яка охоплює всі етапи служби — від першого дня мобілізації до повернення додому.

До підтримки залучатимуть цивільних фахівців.

Нова система психологічної допомоги для військових

Система передбачатиме п’ять рівнів підтримки:

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самодопомогу та підтримку за принципом “рівний-рівному” – коли побратими допомагають один одному;

допомогу в підрозділі (роті, батальйоні) – офіцерами психологічної підтримки персоналу;

відновлення на рівні бригади або полку (групи контролю бойового стресу та групи психологічного супроводу й відновлення) – в пункті психологічної допомоги;

професійну допомогу в тилу у спеціалізованих закладах;

глибоке психологічне відновлення – у лікувальних закладах поза зоною бойових дій.

Цей багаторівневий підхід дає змогу реагувати на емоційні труднощі одразу — ще до того, як травма встигне закріпитися.

— Ми хочемо, щоб піклування про наших військових було системним та тривалим. Не тільки тоді, коли вони на передовій, а й коли повертаються додому, — зазначив начальник Управління психологічного забезпечення, полковник Олег Мукан.

Окрім практичної реалізації системи, готується й відповідна правова база. Проєкт наказу “Про затвердження Порядку надання психологічної допомоги військовослужбовцям” уже підготовлено й буде орієнтиром для всіх фахівців, які працюють із захисниками.

Документ чітко визначає, хто і як може надавати допомогу, за яких умов до процесу залучаються цивільні психологи та які підходи відповідають стандартам НАТО.

Упровадження нової системи дасть змогу не лише якісніше піклуватися про психічне здоров’я військових, а й знизити навантаження на медиків.

Джерело : Міноборони

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